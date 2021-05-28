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Музей "Новый Иерусалим" выпустил карту "Тройка"

Музей "Новый Иерусалим" выпустил карту "Тройка" - РИА Новости, 28.05.2021

Музей "Новый Иерусалим" выпустил карту "Тройка"

Музей "Новый Иерусалим" выпустил транспортную карту "Тройка", выполненную в индивидуальном дизайне, на карте изображен фрагмент картины "Подсолнухи" художника... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:31

2021-05-28T11:31

2021-05-28T11:31

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Музей "Новый Иерусалим" выпустил транспортную карту "Тройка", выполненную в индивидуальном дизайне, на карте изображен фрагмент картины "Подсолнухи" художника Константина Горбатова, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области."Музей "Новый Иерусалим" выпустил транспортную карту "Тройка", выполненную в индивидуальном дизайне. На карте изображен фрагмент картины "Подсолнухи" кисти художника Константина Горбатова, главным хранителем наследия которого является новоиерусалимский музей", - говорится в сообщении.Отмечается, что выпуск карты приурочен к открытию в музее большой выставки к 145-летию Константина Горбатова в июне 2021 года, в которой также примут участие Государственная Третьяковская галерея, Русский музей и другие музейные собрания."Карту можно приобрести в сувенирных магазинах музея "Новый Иерусалим". Тираж карты 5 тысяч штук", - рассказали в ведомстве.Музей "Новый Иерусалим" начал принимать к оплате транспортную карту "Тройка" в 2020 году. С помощью карты в кассе музея можно купить билеты на постоянные экспозиции, временные выставки и другие мероприятия. Средства списываются с билета "Кошелек" автоматически на сумму, равную стоимости выбранного мероприятия в день обращения. Количество билетов, доступных к приобретению, ограничено лимитом билета "Кошелек", поделились в минкультуры области.Транспортная карта "Тройка" является универсальным средством оплаты проезда на всех видах общественного транспорта города Москвы, Московской области и других регионах России.

https://ria.ru/20210527/biblioteki-1734432614.html

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московская область (подмосковье)