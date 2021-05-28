https://ria.ru/20210528/proekty-1734679353.html

Власти Адыгеи определили перспективные проекты, которые получат поддержку

Власти Адыгеи определили перспективные проекты, которые получат поддержку - РИА Новости, 28.05.2021

Власти Адыгеи определили перспективные проекты, которые получат поддержку

Власти Адыгеи определили перспективные проекты, реализации которых они будут содействовать, и наделили их соответствующим статусом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T22:00

2021-05-28T22:00

2021-05-28T22:00

республика адыгея

республика адыгея

экономика

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КРАСНОДАР, 28 мая – РИА Новости. Власти Адыгеи определили перспективные проекты, реализации которых они будут содействовать, и наделили их соответствующим статусом, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Координационный совет по экономической политике рассмотрел вопросы развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг республики, а также вопросы привлечения инвестиций и содействия в реализации перспективных проектов республики."Решением Координационного совета по экономической политике РА статус приоритетного получил проект ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти А", связанный с очередным этапом строительства и реконструкции СТЦ "МЕГА Адыгея". Данное решение позволит компании Ингка после поэтапного ввода объектов в эксплуатацию получить льготы по налогу на имущество. Кроме того, инвестиционному проекту АНО "Красная поляна" по созданию всесезонного горного экокурорта "Лагонаки" присвоен статус масштабного. Еще один инвестор – ООО "Агробиохимическая лаборатория" получит содействие органов власти в реализации проекта по строительству лаборатории и внедрению автоматизированной линии для проведения массовых экспрессных анализов почвы и растений", - отмечает пресс-служба.Уточняется, что реализация последнего проекта положительно повлияет на урожайность сельхозкультур в Адыгее.

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республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика адыгея, экономика