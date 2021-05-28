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Республика Адыгея
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Власти Адыгеи определили перспективные проекты, которые получат поддержку
Власти Адыгеи определили перспективные проекты, которые получат поддержку - РИА Новости, 28.05.2021
Власти Адыгеи определили перспективные проекты, которые получат поддержку
Власти Адыгеи определили перспективные проекты, реализации которых они будут содействовать, и наделили их соответствующим статусом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T22:00
2021-05-28T22:00
республика адыгея
республика адыгея
экономика
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КРАСНОДАР, 28 мая – РИА Новости. Власти Адыгеи определили перспективные проекты, реализации которых они будут содействовать, и наделили их соответствующим статусом, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Координационный совет по экономической политике рассмотрел вопросы развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг республики, а также вопросы привлечения инвестиций и содействия в реализации перспективных проектов республики."Решением Координационного совета по экономической политике РА статус приоритетного получил проект ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти А", связанный с очередным этапом строительства и реконструкции СТЦ "МЕГА Адыгея". Данное решение позволит компании Ингка после поэтапного ввода объектов в эксплуатацию получить льготы по налогу на имущество. Кроме того, инвестиционному проекту АНО "Красная поляна" по созданию всесезонного горного экокурорта "Лагонаки" присвоен статус масштабного. Еще один инвестор – ООО "Агробиохимическая лаборатория" получит содействие органов власти в реализации проекта по строительству лаборатории и внедрению автоматизированной линии для проведения массовых экспрессных анализов почвы и растений", - отмечает пресс-служба.Уточняется, что реализация последнего проекта положительно повлияет на урожайность сельхозкультур в Адыгее.
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республика адыгея, экономика

Власти Адыгеи определили перспективные проекты, которые получат поддержку

22:00 28.05.2021
 
© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяПремьер-министр Республики Адыгея Геннадий Митрофанов
Премьер-министр Республики Адыгея Геннадий Митрофанов - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея
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КРАСНОДАР, 28 мая – РИА Новости. Власти Адыгеи определили перспективные проекты, реализации которых они будут содействовать, и наделили их соответствующим статусом, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Координационный совет по экономической политике рассмотрел вопросы развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг республики, а также вопросы привлечения инвестиций и содействия в реализации перспективных проектов республики.
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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"Решением Координационного совета по экономической политике РА статус приоритетного получил проект ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти А", связанный с очередным этапом строительства и реконструкции СТЦ "МЕГА Адыгея". Данное решение позволит компании Ингка после поэтапного ввода объектов в эксплуатацию получить льготы по налогу на имущество. Кроме того, инвестиционному проекту АНО "Красная поляна" по созданию всесезонного горного экокурорта "Лагонаки" присвоен статус масштабного. Еще один инвестор – ООО "Агробиохимическая лаборатория" получит содействие органов власти в реализации проекта по строительству лаборатории и внедрению автоматизированной линии для проведения массовых экспрессных анализов почвы и растений", - отмечает пресс-служба.
Уточняется, что реализация последнего проекта положительно повлияет на урожайность сельхозкультур в Адыгее.
 
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