В Приморье начали выращивать тыкву для экспорта в Японию
© РИА Новости / Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкСельскохозяйственная продукция в декоративном качестве
ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Ассоциация "Агроэкспорт" в Приморье высадила пять гектаров экологически чистой тыквы, которую планируется экспортировать в Японию, сообщает правительство региона.
"Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Приморского края, тыква высажена на гектарах, сертифицированных по требованиям органического земледелия. На этой земле в течение 20 лет не применялись минеральные удобрения и химические средства защиты растений. Потенциальная урожайность экологически чистой тыквы составляет более 100 центнеров с гектара", - говорится в сообщении.
Урожай тыквы из Партизанского района планируется экспортировать в Японию в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Сейчас идут переговоры с японскими партнерами по оформлению договорных обязательств.
В селе Фроловка Партизанского района ранее стартовал конкурс молодых овощеводов. Ежегодно свыше 70 школьников выращивают краснокочанную капусту на своем огороде. В конце августа определяются победители, получившие самые большие кочаны. В этом году по предложению партнера из Японии Эиджи Ямамура в конкурс добавлено выращивание японской тыквы. При подведении итогов пройдет мастер-класс по приготовлению различных блюд из японской тыквы, в том числе темпура.
В регионе действует государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2027 годы. Ее целями в том числе являются увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в крае к 2027 году до 55 миллиардов рублей и обеспечение прироста производительности труда в отрасли не менее 60% к 2027 году по сравнению с базовым 2016 годом. Кроме того, среди целей госпрограммы - доведение объема отгруженных товаров собственного производства к 2027 году до 75 миллиардов рублей.