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В Приморье начали выращивать тыкву для экспорта в Японию
В Приморье начали выращивать тыкву для экспорта в Японию - РИА Новости, 28.05.2021
В Приморье начали выращивать тыкву для экспорта в Японию
Ассоциация "Агроэкспорт" в Приморье высадила пять гектаров экологически чистой тыквы, которую планируется экспортировать в Японию, сообщает правительство... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T09:19
2021-05-28T09:19
япония
приморский край
партизанский район
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Ассоциация "Агроэкспорт" в Приморье высадила пять гектаров экологически чистой тыквы, которую планируется экспортировать в Японию, сообщает правительство региона."Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Приморского края, тыква высажена на гектарах, сертифицированных по требованиям органического земледелия. На этой земле в течение 20 лет не применялись минеральные удобрения и химические средства защиты растений. Потенциальная урожайность экологически чистой тыквы составляет более 100 центнеров с гектара", - говорится в сообщении.Урожай тыквы из Партизанского района планируется экспортировать в Японию в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Сейчас идут переговоры с японскими партнерами по оформлению договорных обязательств.В селе Фроловка Партизанского района ранее стартовал конкурс молодых овощеводов. Ежегодно свыше 70 школьников выращивают краснокочанную капусту на своем огороде. В конце августа определяются победители, получившие самые большие кочаны. В этом году по предложению партнера из Японии Эиджи Ямамура в конкурс добавлено выращивание японской тыквы. При подведении итогов пройдет мастер-класс по приготовлению различных блюд из японской тыквы, в том числе темпура.В регионе действует государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2027 годы. Ее целями в том числе являются увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в крае к 2027 году до 55 миллиардов рублей и обеспечение прироста производительности труда в отрасли не менее 60% к 2027 году по сравнению с базовым 2016 годом. Кроме того, среди целей госпрограммы - доведение объема отгруженных товаров собственного производства к 2027 году до 75 миллиардов рублей.
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япония, приморский край, партизанский район, экономика

В Приморье начали выращивать тыкву для экспорта в Японию

09:19 28.05.2021
 
© РИА Новости / Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкСельскохозяйственная продукция в декоративном качестве
Сельскохозяйственная продукция в декоративном качестве - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Ассоциация "Агроэкспорт" в Приморье высадила пять гектаров экологически чистой тыквы, которую планируется экспортировать в Японию, сообщает правительство региона.
"Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Приморского края, тыква высажена на гектарах, сертифицированных по требованиям органического земледелия. На этой земле в течение 20 лет не применялись минеральные удобрения и химические средства защиты растений. Потенциальная урожайность экологически чистой тыквы составляет более 100 центнеров с гектара", - говорится в сообщении.
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В селе Фроловка Партизанского района ранее стартовал конкурс молодых овощеводов. Ежегодно свыше 70 школьников выращивают краснокочанную капусту на своем огороде. В конце августа определяются победители, получившие самые большие кочаны. В этом году по предложению партнера из Японии Эиджи Ямамура в конкурс добавлено выращивание японской тыквы. При подведении итогов пройдет мастер-класс по приготовлению различных блюд из японской тыквы, в том числе темпура.
В регионе действует государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2027 годы. Ее целями в том числе являются увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в крае к 2027 году до 55 миллиардов рублей и обеспечение прироста производительности труда в отрасли не менее 60% к 2027 году по сравнению с базовым 2016 годом. Кроме того, среди целей госпрограммы - доведение объема отгруженных товаров собственного производства к 2027 году до 75 миллиардов рублей.
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