https://ria.ru/20210528/primore-1734528590.html

В Приморье начали выращивать тыкву для экспорта в Японию

В Приморье начали выращивать тыкву для экспорта в Японию - РИА Новости, 28.05.2021

В Приморье начали выращивать тыкву для экспорта в Японию

Ассоциация "Агроэкспорт" в Приморье высадила пять гектаров экологически чистой тыквы, которую планируется экспортировать в Японию, сообщает правительство... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T09:19

2021-05-28T09:19

2021-05-28T09:19

япония

приморский край

партизанский район

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Ассоциация "Агроэкспорт" в Приморье высадила пять гектаров экологически чистой тыквы, которую планируется экспортировать в Японию, сообщает правительство региона."Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Приморского края, тыква высажена на гектарах, сертифицированных по требованиям органического земледелия. На этой земле в течение 20 лет не применялись минеральные удобрения и химические средства защиты растений. Потенциальная урожайность экологически чистой тыквы составляет более 100 центнеров с гектара", - говорится в сообщении.Урожай тыквы из Партизанского района планируется экспортировать в Японию в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Сейчас идут переговоры с японскими партнерами по оформлению договорных обязательств.В селе Фроловка Партизанского района ранее стартовал конкурс молодых овощеводов. Ежегодно свыше 70 школьников выращивают краснокочанную капусту на своем огороде. В конце августа определяются победители, получившие самые большие кочаны. В этом году по предложению партнера из Японии Эиджи Ямамура в конкурс добавлено выращивание японской тыквы. При подведении итогов пройдет мастер-класс по приготовлению различных блюд из японской тыквы, в том числе темпура.В регионе действует государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2027 годы. Ее целями в том числе являются увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в крае к 2027 году до 55 миллиардов рублей и обеспечение прироста производительности труда в отрасли не менее 60% к 2027 году по сравнению с базовым 2016 годом. Кроме того, среди целей госпрограммы - доведение объема отгруженных товаров собственного производства к 2027 году до 75 миллиардов рублей.

https://realty.ria.ru/20210517/zvezda-1732578858.html

https://realty.ria.ru/20210422/kredity-1729400366.html

япония

приморский край

партизанский район

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япония, приморский край, партизанский район, экономика