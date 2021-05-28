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Госсобрание Якутии приняло поправки в закон о сборе мамонтовых остатков
Госсобрание Якутии приняло поправки в закон о сборе мамонтовых остатков - РИА Новости, 28.05.2021
Госсобрание Якутии приняло поправки в закон о сборе мамонтовых остатков
Депутаты Госсобрания Якутии приняли закон, вносящий изменения в региональное законодательство о регулировании пользования и распоряжения ископаемыми остатками... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T10:29
2021-05-28T10:29
2021-05-28T10:29
республика саха (якутия)
государственное собрание якутии
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Депутаты Госсобрания Якутии приняли закон, вносящий изменения в региональное законодательство о регулировании пользования и распоряжения ископаемыми остатками мамонтовой фауны, сообщает пресс-служба Ил Тумэн. По словам председателя постоянного комитета Госсобрания по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимира Прокопьева, закон, в частности, уточняет терминологию в этой сфере: вместо добычи остатков мамонтовой фауны вводится понятие их сбора, что исключает использование какой-либо техники и инструментов, а также нарушение почвенного покрова.Также вводится положение, согласно которому пользователи недр должны предоставлять отчет о сборе палеонтологических материалов с приложением информации о маркированных их образцах.Прокопьев указал на необходимость поддержки местных сборщиков, отметив наличие спроса на остатки мамонтовой фауны, в основном, в странах Юго-Восточной Азии. Парламентарий также считает необходимым создать электронную площадку для реализации сырья с участием государства. Все эти механизмы, по мнению Прокопьева, нужны для того, чтобы сделать прозрачным весь процесс от сбора до реализации останков мамонтовой фауны, и исключения многочисленных посредников.
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государственное собрание якутии
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости
. Депутаты Госсобрания Якутии приняли закон, вносящий изменения в региональное законодательство о регулировании пользования и распоряжения ископаемыми остатками мамонтовой фауны, сообщает пресс-служба Ил Тумэн
.
По словам председателя постоянного комитета Госсобрания по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимира Прокопьева, закон, в частности, уточняет терминологию в этой сфере: вместо добычи остатков мамонтовой фауны вводится понятие их сбора, что исключает использование какой-либо техники и инструментов, а также нарушение почвенного покрова.
Также вводится положение, согласно которому пользователи недр должны предоставлять отчет о сборе палеонтологических материалов с приложением информации о маркированных их образцах.
Прокопьев указал на необходимость поддержки местных сборщиков, отметив наличие спроса на остатки мамонтовой фауны, в основном, в странах Юго-Восточной Азии.
"Нужно заложить в госбюджете определенные финансовые ресурсы на выкуп сырья, имеющего научную, культурную и иную ценность, и объемы необходимые для предоставления нашим учебным заведениям. По закону они выкупаются через академии наук. Нашему правительству необходимо более плотно отработать с министерством культуры РФ для внесения изменений в приказ, ограничивающий вывоз на экспорт определённого объема сырья", - приводится в сообщении комментарий Прокопьева.
Парламентарий также считает необходимым создать электронную площадку для реализации сырья с участием государства.
Все эти механизмы, по мнению Прокопьева, нужны для того, чтобы сделать прозрачным весь процесс от сбора до реализации останков мамонтовой фауны, и исключения многочисленных посредников.