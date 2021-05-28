https://ria.ru/20210528/popravki-1734538286.html

Госсобрание Якутии приняло поправки в закон о сборе мамонтовых остатков

Госсобрание Якутии приняло поправки в закон о сборе мамонтовых остатков - РИА Новости, 28.05.2021

Госсобрание Якутии приняло поправки в закон о сборе мамонтовых остатков

Депутаты Госсобрания Якутии приняли закон, вносящий изменения в региональное законодательство о регулировании пользования и распоряжения ископаемыми остатками... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T10:29

2021-05-28T10:29

2021-05-28T10:29

республика саха (якутия)

государственное собрание якутии

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Депутаты Госсобрания Якутии приняли закон, вносящий изменения в региональное законодательство о регулировании пользования и распоряжения ископаемыми остатками мамонтовой фауны, сообщает пресс-служба Ил Тумэн. По словам председателя постоянного комитета Госсобрания по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимира Прокопьева, закон, в частности, уточняет терминологию в этой сфере: вместо добычи остатков мамонтовой фауны вводится понятие их сбора, что исключает использование какой-либо техники и инструментов, а также нарушение почвенного покрова.Также вводится положение, согласно которому пользователи недр должны предоставлять отчет о сборе палеонтологических материалов с приложением информации о маркированных их образцах.Прокопьев указал на необходимость поддержки местных сборщиков, отметив наличие спроса на остатки мамонтовой фауны, в основном, в странах Юго-Восточной Азии. Парламентарий также считает необходимым создать электронную площадку для реализации сырья с участием государства. Все эти механизмы, по мнению Прокопьева, нужны для того, чтобы сделать прозрачным весь процесс от сбора до реализации останков мамонтовой фауны, и исключения многочисленных посредников.

https://ria.ru/20210526/yakutiya-1733942499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственное собрание якутии