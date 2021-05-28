https://ria.ru/20210528/poklonskaya-1734661601.html

Поклонская рассказала, что на новой работе опять сможет надеть китель

Поклонская рассказала, что на новой работе опять сможет надеть китель - РИА Новости, 28.05.2021

Поклонская рассказала, что на новой работе опять сможет надеть китель

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, отказавшаяся от участия в предварительном голосовании "Единой России" перед думскими выборами, намекнула, что ей предложена... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T19:18

2021-05-28T19:18

2021-05-28T19:43

леонид пасечник

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в мире

наталья поклонская

госдума рф

политика

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская, отказавшаяся от участия в предварительном голосовании "Единой России" перед думскими выборами, намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах.Поклонская с мая 2014 по октябрь 2016 года занимала должность прокурора Республики Крым. В 2016 году избрана депутатом Госдумы VII созыва.

https://ria.ru/20210426/poklonskaya-1730054135.html

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леонид пасечник, лнр, донбасс, в мире, наталья поклонская, госдума рф, политика