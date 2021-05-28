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Поклонская рассказала, что на новой работе опять сможет надеть китель
Поклонская рассказала, что на новой работе опять сможет надеть китель - РИА Новости, 28.05.2021
Поклонская рассказала, что на новой работе опять сможет надеть китель
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, отказавшаяся от участия в предварительном голосовании "Единой России" перед думскими выборами, намекнула, что ей предложена... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T19:18
2021-05-28T19:43
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская, отказавшаяся от участия в предварительном голосовании "Единой России" перед думскими выборами, намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах.Поклонская с мая 2014 по октябрь 2016 года занимала должность прокурора Республики Крым. В 2016 году избрана депутатом Госдумы VII созыва.
https://ria.ru/20210426/poklonskaya-1730054135.html
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леонид пасечник, лнр, донбасс, в мире, наталья поклонская, госдума рф, политика

Поклонская рассказала, что на новой работе опять сможет надеть китель

19:18 28.05.2021 (обновлено: 19:43 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская, отказавшаяся от участия в предварительном голосовании "Единой России" перед думскими выборами, намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах.
"Очень надеюсь на вашу поддержку и добрые пожелания. Скажу еще, что я снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно", - сказала Поклонская в пятницу в видеообращении в своем Telegram-канале.
Поклонская с мая 2014 по октябрь 2016 года занимала должность прокурора Республики Крым. В 2016 году избрана депутатом Госдумы VII созыва.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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Поклонская назвала необходимой встречу президентов России и Украины
 
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