https://ria.ru/20210528/pogranichniki-1734627151.html

Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.05.2021

Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Российские пограничники продолжают действовать эффективно по всем направлениям, включая борьбу с трансграничной преступностью, наркотрафиком, браконьерством и... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T16:57

2021-05-28T16:57

2021-05-28T16:57

россия

владимир путин

безопасность

общество

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СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники продолжают действовать эффективно по всем направлениям, включая борьбу с трансграничной преступностью, наркотрафиком, браконьерством и незаконной миграцией, заявил президент РФ Владимир Путин.Начиная совещание с постоянными членами Совбеза РФ, он поздравил личный состав и ветеранов погранслужбы. Президент отметил, что "такая служба во все исторические эпохи была и трудной, и почетной". Путин подчеркнул, что пограничники и сегодня четко выполняют боевые задачи на всех участках границы России от Балтики до Дальнего Востока, на Кавказе, в Арктической зоне.Президент уточнил, что этот внешний рубеж сыграл важнейшую роль, позволил выиграть время в первые недели и месяцы распространения инфекции, а значит - сберечь многие жизни."При этом пограничники продолжали и продолжают эффективно действовать по всем ключевым направлениям, а это борьба с трансграничной преступностью, с наркотрафиком, с контрабандой, браконьерским промыслом водных биоресурсов, незаконной миграцией", - подчеркнул Путин.

россия

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2021

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россия, владимир путин, безопасность, общество