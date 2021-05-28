Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники продолжают действовать эффективно по всем направлениям, включая борьбу с трансграничной преступностью, наркотрафиком, браконьерством и незаконной миграцией, заявил президент РФ Владимир Путин.
Начиная совещание с постоянными членами Совбеза РФ, он поздравил личный состав и ветеранов погранслужбы. Президент отметил, что "такая служба во все исторические эпохи была и трудной, и почетной". Путин подчеркнул, что пограничники и сегодня четко выполняют боевые задачи на всех участках границы России от Балтики до Дальнего Востока, на Кавказе, в Арктической зоне.
"Отдельно отмечу грамотные, слаженные действия личного состава пограничной службы в период эпидемии коронавируса. Совместно с другими ведомствами был организован надежный контроль на границе", - сказал он.
Президент уточнил, что этот внешний рубеж сыграл важнейшую роль, позволил выиграть время в первые недели и месяцы распространения инфекции, а значит - сберечь многие жизни.
"При этом пограничники продолжали и продолжают эффективно действовать по всем ключевым направлениям, а это борьба с трансграничной преступностью, с наркотрафиком, с контрабандой, браконьерским промыслом водных биоресурсов, незаконной миграцией", - подчеркнул Путин.