https://ria.ru/20210528/pogoda-1734537396.html

МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья об ухудшении погоды

МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья об ухудшении погоды - РИА Новости, 28.05.2021

МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья об ухудшении погоды

Столичный и подмосковный главки МЧС предупредили москвичей и жителей Подмосковья о грозе, сильном дожде и порывах ветра до 17 метров в секунду с 10 утра и до... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T10:23

2021-05-28T10:23

2021-05-28T11:05

московская область (подмосковье)

погода

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Столичный и подмосковный главки МЧС предупредили москвичей и жителей Подмосковья о грозе, сильном дожде и порывах ветра до 17 метров в секунду с 10 утра и до конца пятницы, сообщение опубликовано на сайте ведомства."По прогнозам синоптиков Росгидромет: c 10.00 с сохранением до конца дня 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - сообщает главк. То же самое сообщается о погоде в Подмосковье.МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать обгонов и перестроений, а парковать автомобили - вдали от деревьев. Пешеходам следует избегать шатких конструкций и не укрываться под деревьями, при движении по проезжей части - использовать светоотражающие элементы на одежде.

https://ria.ru/20210524/katastrofy-1733657578.html

московская область (подмосковье)

москва

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московская область (подмосковье), погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество