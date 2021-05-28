https://ria.ru/20210528/pogoda-1734537396.html
МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья об ухудшении погоды
МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья об ухудшении погоды - РИА Новости, 28.05.2021
МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья об ухудшении погоды
Столичный и подмосковный главки МЧС предупредили москвичей и жителей Подмосковья о грозе, сильном дожде и порывах ветра до 17 метров в секунду с 10 утра и до... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T10:23
2021-05-28T10:23
2021-05-28T11:05
московская область (подмосковье)
погода
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Столичный и подмосковный главки МЧС предупредили москвичей и жителей Подмосковья о грозе, сильном дожде и порывах ветра до 17 метров в секунду с 10 утра и до конца пятницы, сообщение опубликовано на сайте ведомства."По прогнозам синоптиков Росгидромет: c 10.00 с сохранением до конца дня 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - сообщает главк. То же самое сообщается о погоде в Подмосковье.МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать обгонов и перестроений, а парковать автомобили - вдали от деревьев. Пешеходам следует избегать шатких конструкций и не укрываться под деревьями, при движении по проезжей части - использовать светоотражающие элементы на одежде.
https://ria.ru/20210524/katastrofy-1733657578.html
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московская область (подмосковье), погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество