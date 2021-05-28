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Более 30 млн рублей направят на поддержку молодых талантов Подмосковья
Более 30 млн рублей направят на поддержку молодых талантов Подмосковья - РИА Новости, 28.05.2021
Более 30 млн рублей направят на поддержку молодых талантов Подмосковья
Свыше 30 миллионов рублей предусмотрели в бюджете Московской области на стипендии талантливым детям Подмосковья в 2021 году, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:27
2021-05-28T13:27
2021-05-28T13:27
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Свыше 30 миллионов рублей предусмотрели в бюджете Московской области на стипендии талантливым детям Подмосковья в 2021 году, сообщает пресс-служба министерства культуры региона."На поддержку талантливых авторов, яркие проекты и одаренных детей в 2021 году из регионального бюджета выделено 32,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что часть средств предусмотрена на стипендии губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам. Также в Подмосковье предусмотрены стипендии для детей с инвалидностью, которые развиваются в сфере культуры, а также выплаты детям-сиротам, обучающимся в образовательных учреждениях сферы культуры. Еще часть выделенных средств предусмотрена для премии в области литературы.
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