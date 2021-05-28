https://ria.ru/20210528/pochta-1734557459.html

Почта России открыла офис в Сянгане

Почта России открыла офис в Сянгане - РИА Новости, 28.05.2021

Почта России открыла офис в Сянгане

У Почты России в Китае появилась вторая "дочка" – компания зарегистрировала в Сянгане дочернюю компанию RP Logistics HK Co. Ltd. Другая компания почты работает... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:54

2021-05-28T11:54

2021-05-28T11:54

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МОСКВА, 28 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". У Почты России в Китае появилась вторая "дочка" – компания зарегистрировала в Сянгане дочернюю компанию RP Logistics HK Co. Ltd. Другая компания почты работает с 2019 года в Шэньчжэне, передает "Российская газета"."Офис в Сянгане будет оказывать услуги по доставке грузов из Азии в Россию, страны СНГ и Европы. Ключевые решения в портфеле – авиа- и мультимодальная доставка", – говорится в сообщении компании.Юго-Восточная Азия – одно из ключевых направлений для Почты России, подчеркнул замглавы компании Георгий Аликошвили. Доля импортных отправлений из Китая, организованных почтой, составляла 89%, а в первом квартале 2021 года выросла до 94%. Новый офис позволит исключить посредников и самостоятельно организовывать сбор грузов. Для клиентов это будет означать снижение стоимости доставки, контроль сроков и повышение качества услуг.

https://ria.ru/20210527/konferentsiya-1734391904.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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