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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210528/pismo-1734567801.html
Сербская епархия отказалась отвечать на письмо "премьера" Косово
Сербская епархия отказалась отвечать на письмо "премьера" Косово - РИА Новости, 28.05.2021
Сербская епархия отказалась отвечать на письмо "премьера" Косово
Епархия Рашско-Призренская Сербской православной церкви (СПЦ) в Косово и Метохии сообщила, что не станет отвечать на письмо "премьера" самопровозглашенной... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:37
2021-05-28T12:37
религия и мировоззрение
джейк салливан
россия
альбин курти
сербская православная церковь
евросоюз
франция
италия
справки
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БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Епархия Рашско-Призренская Сербской православной церкви (СПЦ) в Косово и Метохии сообщила, что не станет отвечать на письмо "премьера" самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти, в котором тот предложил посетить один из важнейших средневековых монастырей.Курти в конце мая в письме епархии заявил о намерении посетить уникальный сербский монастырь XIV века Высокие Дечаны, в защиту которого ранее выступили посольства США, Великобритании, Германии, Франции и Италии и призвали власти в Приштине признать право за СПЦ право на монастырскую землю. По мнению Курти, его визит поможет показать, что косовские власти "максимально привержены защите православных церквей"."По поводу письма господина Альбина Курти… епархия Рашско-Призренская остается при ранее изложенной позиции, что если косовоалбанские структуры хотят показать хотя бы минимум доброй воли к соблюдению религиозных прав СПЦ в Косово и Метохии, они должны полностью исполнить решение Конституционного суда от 2016 года о признании монастырской собственности", - говорится в епархиальном заявлении.Отмечается, что министерство территориального планирования в "правительстве" Курти отказалось создать защищенную зону близ монастыря при строительстве автотрассы, несмотря на решение профильной комиссии в ноябре 2020 года.Приштина ранее потребовала от международных организаций по сохранению памятников культуры убрать из списка объектов "под максимальной угрозой" средневековый православный монастырь Высокие Дечаны, охраняемый ЮНЕСКО и международной миссией KFOR под эгидой НАТО и другие объекты СПЦ. Косовоалбанские власти настаивает на том, что сами справляются с сохранением исторического и духовного наследия в крае, и неоднократно пытались добиться вступления в ЮНЕСКО и признания сербских святынь "косовским достоянием".Епископ Восточноамериканский СПЦ Ириней в конце мая призвал советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана отказаться от поддержки косовоалбанских властей из-за участившихся случаев притеснений сербского народа и церкви в крае. По данным полиции самопровозглашенной республики с начала года зафиксировано 13 инцидентов с объектами СПЦ в крае: девять краж с отягощающими обстоятельствами и четыре случая порчи имущества.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.Согласно принятой Белградом версии, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в нем участвовало свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии, вернулись единицы.Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине, в настоящий момент диалог приостановлен.-0-
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джейк салливан, россия, альбин курти, сербская православная церковь, евросоюз, франция, италия, справки

Сербская епархия отказалась отвечать на письмо "премьера" Косово

12:37 28.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевКосово. Монастырь Грачаница
Косово. Монастырь Грачаница - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Епархия Рашско-Призренская Сербской православной церкви (СПЦ) в Косово и Метохии сообщила, что не станет отвечать на письмо "премьера" самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти, в котором тот предложил посетить один из важнейших средневековых монастырей.
Курти в конце мая в письме епархии заявил о намерении посетить уникальный сербский монастырь XIV века Высокие Дечаны, в защиту которого ранее выступили посольства США, Великобритании, Германии, Франции и Италии и призвали власти в Приштине признать право за СПЦ право на монастырскую землю. По мнению Курти, его визит поможет показать, что косовские власти "максимально привержены защите православных церквей".
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"По поводу письма господина Альбина Курти… епархия Рашско-Призренская остается при ранее изложенной позиции, что если косовоалбанские структуры хотят показать хотя бы минимум доброй воли к соблюдению религиозных прав СПЦ в Косово и Метохии, они должны полностью исполнить решение Конституционного суда от 2016 года о признании монастырской собственности", - говорится в епархиальном заявлении.
Отмечается, что министерство территориального планирования в "правительстве" Курти отказалось создать защищенную зону близ монастыря при строительстве автотрассы, несмотря на решение профильной комиссии в ноябре 2020 года.
"Срывом данного решения, которое было принято при международном посредничестве, практически призывают к нарушению закона о защищенных зонах. В данной ситуации отвечать на подобные письма без предварительно показанного уважения к судебным решениям и верховенству закона абсолютно беспредметно", - подытожило руководство сербской епархии.
Приштина ранее потребовала от международных организаций по сохранению памятников культуры убрать из списка объектов "под максимальной угрозой" средневековый православный монастырь Высокие Дечаны, охраняемый ЮНЕСКО и международной миссией KFOR под эгидой НАТО и другие объекты СПЦ. Косовоалбанские власти настаивает на том, что сами справляются с сохранением исторического и духовного наследия в крае, и неоднократно пытались добиться вступления в ЮНЕСКО и признания сербских святынь "косовским достоянием".
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Епископ Восточноамериканский СПЦ Ириней в конце мая призвал советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана отказаться от поддержки косовоалбанских властей из-за участившихся случаев притеснений сербского народа и церкви в крае. По данным полиции самопровозглашенной республики с начала года зафиксировано 13 инцидентов с объектами СПЦ в крае: девять краж с отягощающими обстоятельствами и четыре случая порчи имущества.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Согласно принятой Белградом версии, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в нем участвовало свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии, вернулись единицы.
Косово. Косовская Митровица. Храм Св. Димитрия - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
12:25Религия и мировоззрение
Полиция заявила о 13 нападениях на сербские храмы в Косово
Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине, в настоящий момент диалог приостановлен.-0-
 
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