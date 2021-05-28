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Переговоры Путина и Лукашенко идут больше пяти часов
Переговоры Путина и Лукашенко идут больше пяти часов - РИА Новости, 28.05.2021
Переговоры Путина и Лукашенко идут больше пяти часов
Переговоры Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко идут больше пяти часов. РИА Новости, 28.05.2021
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россия
ryanair
белорусская аэс
эдвард сноуден
эво моралес
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
политика
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко идут больше пяти часов.На встрече в Сочи лидеры уже обсудили ситуацию с самолетом Ryanair, 23 мая приземлившимся в Минске после сообщения о минировании.Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. По словам Лукашенко, реакция западных стран на эти события говорит о попытке дестабилизировать ситуацию в Минске — так же, как это было в августе 2020 года.В свою очередь, Путин напомнил, что в 2013 году самолет президента Боливии Эво Моралеса посадили в Вене из-за слухов о том, что на борту находился бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, которого в США обвиняют в разглашении гостайны. Российский лидер отметил, что это событие не вызвало такой бурной реакции западных партнеров. По словам Лукашенко, он намерен показать своему российскому коллеге "некоторые документы" по ситуации с рейсом Ryanair.Президенты также затронули вопросы экономического и энергетического сотрудничества. Путин отметил рост товарооборота между двумя странами. Он указал, что ввод в эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне.
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россия, ryanair, белорусская аэс, эдвард сноуден, эво моралес, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, политика

Переговоры Путина и Лукашенко идут больше пяти часов

21:39 28.05.2021 (обновлено: 23:11 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во Дворце независимости в Минске
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко идут больше пяти часов.
На встрече в Сочи лидеры уже обсудили ситуацию с самолетом Ryanair, 23 мая приземлившимся в Минске после сообщения о минировании.
Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. По словам Лукашенко, реакция западных стран на эти события говорит о попытке дестабилизировать ситуацию в Минске — так же, как это было в августе 2020 года.
В свою очередь, Путин напомнил, что в 2013 году самолет президента Боливии Эво Моралеса посадили в Вене из-за слухов о том, что на борту находился бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, которого в США обвиняют в разглашении гостайны. Российский лидер отметил, что это событие не вызвало такой бурной реакции западных партнеров. По словам Лукашенко, он намерен показать своему российскому коллеге "некоторые документы" по ситуации с рейсом Ryanair.
Президенты также затронули вопросы экономического и энергетического сотрудничества. Путин отметил рост товарооборота между двумя странами. Он указал, что ввод в эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне.
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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РоссияRyanairБелорусская АЭСЭдвард СноуденЭво МоралесАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияПолитика
 
 
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