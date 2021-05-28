https://ria.ru/20210528/pentagon-1734677950.html
Пентагон обосновал бюджетные запросы "угрозами от России и Китая"
Пентагон обосновал бюджетные запросы "угрозами от России и Китая" - РИА Новости, 28.05.2021
Пентагон обосновал бюджетные запросы "угрозами от России и Китая"
Минобороны США обосновало запросы из бюджета на 2022 финансовый год "серьезными проблемами, исходящими от России и Китая". РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T21:42
2021-05-28T21:42
2021-05-28T21:43
россия
министерство обороны сша
китай
сша
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Минобороны США обосновало запросы из бюджета на 2022 финансовый год "серьезными проблемами, исходящими от России и Китая"."Военные Соединенных Штатов сталкиваются с серьезными проблемами, исходящими от таких стран, как Китай и Россия, и от угроз глобальной безопасности, таких как изменение климата и пандемия COVID-19",- говорится в касающимся бюджетных запросов релизе, размещенном на сайте минобороны.Как говорится в сообщении, "бюджет направлен на решение этих и других проблем с помощью реализации ключевых инвестиций, которые защищают нашу нацию, одновременно внедряя инновации и модернизируя ее, заботясь о наших бойцах и налаживая прочные отношения с нашими союзниками и партнерами наряду с другими элементами национальной безопасности".
https://ria.ru/20210528/zapros-1734677339.html
россия
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_1d4274861c3090d15a1c8f441cf36444.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны сша, китай, сша, пентагон