https://ria.ru/20210528/pentagon-1734677950.html

Пентагон обосновал бюджетные запросы "угрозами от России и Китая"

Пентагон обосновал бюджетные запросы "угрозами от России и Китая" - РИА Новости, 28.05.2021

Пентагон обосновал бюджетные запросы "угрозами от России и Китая"

Минобороны США обосновало запросы из бюджета на 2022 финансовый год "серьезными проблемами, исходящими от России и Китая". РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T21:42

2021-05-28T21:42

2021-05-28T21:43

россия

министерство обороны сша

китай

сша

пентагон

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Минобороны США обосновало запросы из бюджета на 2022 финансовый год "серьезными проблемами, исходящими от России и Китая"."Военные Соединенных Штатов сталкиваются с серьезными проблемами, исходящими от таких стран, как Китай и Россия, и от угроз глобальной безопасности, таких как изменение климата и пандемия COVID-19",- говорится в касающимся бюджетных запросов релизе, размещенном на сайте минобороны.Как говорится в сообщении, "бюджет направлен на решение этих и других проблем с помощью реализации ключевых инвестиций, которые защищают нашу нацию, одновременно внедряя инновации и модернизируя ее, заботясь о наших бойцах и налаживая прочные отношения с нашими союзниками и партнерами наряду с другими элементами национальной безопасности".

https://ria.ru/20210528/zapros-1734677339.html

россия

китай

сша

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россия, министерство обороны сша, китай, сша, пентагон