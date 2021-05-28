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Пентагон обосновал бюджетные запросы "угрозами от России и Китая"
Пентагон обосновал бюджетные запросы "угрозами от России и Китая" - РИА Новости, 28.05.2021
Пентагон обосновал бюджетные запросы "угрозами от России и Китая"
Минобороны США обосновало запросы из бюджета на 2022 финансовый год "серьезными проблемами, исходящими от России и Китая". РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T21:42
2021-05-28T21:43
россия
министерство обороны сша
китай
сша
пентагон
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Минобороны США обосновало запросы из бюджета на 2022 финансовый год "серьезными проблемами, исходящими от России и Китая"."Военные Соединенных Штатов сталкиваются с серьезными проблемами, исходящими от таких стран, как Китай и Россия, и от угроз глобальной безопасности, таких как изменение климата и пандемия COVID-19",- говорится в касающимся бюджетных запросов релизе, размещенном на сайте минобороны.Как говорится в сообщении, "бюджет направлен на решение этих и других проблем с помощью реализации ключевых инвестиций, которые защищают нашу нацию, одновременно внедряя инновации и модернизируя ее, заботясь о наших бойцах и налаживая прочные отношения с нашими союзниками и партнерами наряду с другими элементами национальной безопасности".
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россия, министерство обороны сша, китай, сша, пентагон

Пентагон обосновал бюджетные запросы "угрозами от России и Китая"

21:42 28.05.2021 (обновлено: 21:43 28.05.2021)
 
CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
CC BY 2.0 / gregwest98 /
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Минобороны США обосновало запросы из бюджета на 2022 финансовый год "серьезными проблемами, исходящими от России и Китая".
"Военные Соединенных Штатов сталкиваются с серьезными проблемами, исходящими от таких стран, как Китай и Россия, и от угроз глобальной безопасности, таких как изменение климата и пандемия COVID-19",- говорится в касающимся бюджетных запросов релизе, размещенном на сайте минобороны.
Как говорится в сообщении, "бюджет направлен на решение этих и других проблем с помощью реализации ключевых инвестиций, которые защищают нашу нацию, одновременно внедряя инновации и модернизируя ее, заботясь о наших бойцах и налаживая прочные отношения с нашими союзниками и партнерами наряду с другими элементами национальной безопасности".
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