https://ria.ru/20210528/pasler-1734539840.html

Паслер призвал быстрее принять программу сохранения экосистемы реки Урал

Паслер призвал быстрее принять программу сохранения экосистемы реки Урал - РИА Новости, 28.05.2021

Паслер призвал быстрее принять программу сохранения экосистемы реки Урал

До конца года необходимо утвердить программу по "Сохранению экосистемы бассейна реки Урал" в национальном проекте "Экология", чтобы Оренбуржье приступило к её... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T10:35

2021-05-28T10:35

2021-05-28T10:35

оренбургская область

денис паслер

оренбург

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ОРЕНБУРГ, 28 мая – РИА Новости. До конца года необходимо утвердить программу по "Сохранению экосистемы бассейна реки Урал" в национальном проекте "Экология", чтобы Оренбуржье приступило к её реализации уже в следующем году, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер."Наиболее значимым направлением для нашей области является строительство и реконструкция очистных сооружений – по экспертным оценкам, выполнение предложенных мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений на территории области позволит сократить в три раза долю загрязнённых сточных вод. Я хотел бы обратиться к сенаторам и депутатам с просьбой утвердить до конца текущего года федеральную программу по "Сохранению экосистемы бассейна реки Урал" в национальном проекте "Экология" - по аналогии с программой "Оздоровление Волги". В этом случае мы сможем начать её реализацию уже в следующем году", - сказал Паслер, выступая на IX Невском международном экологическом конгрессе. По его словам, ситуация с сохранением водных ресурсов Урала остается напряженной. Среди основных проблем – изменение гидрологического режима реки, иссушение пойменных озёр, понижение уровня грунтовых вод, уменьшение поверхностного стока. По сообщению пресс-службы областного правительства, с 1970 года уровень реки снизился втрое.В числе других важных задач программы глава Оренбуржья назвал строительство в регионе рыборазводного завода, который позволит увеличить воспроизводство биологических водных ресурсов до 30%, и проведение руслоочистительных работ на реке Урал в районе Оренбурга и Орска.

https://ria.ru/20210525/blagoustroystvo-1733818005.html

оренбург

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денис паслер, оренбург