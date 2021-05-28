https://ria.ru/20210528/pashinyan-1734617791.html

Пашинян заявил о хороших и теплых отношениях с Путиным

Пашинян заявил о хороших и теплых отношениях с Путиным - РИА Новости, 28.05.2021

Пашинян заявил о хороших и теплых отношениях с Путиным

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что у него сложились хорошие и теплые отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T16:28

2021-05-28T16:28

2021-05-28T16:28

россия

никол пашинян

минобороны армении

одкб

ильхам алиев

владимир путин

москва

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604427997_0:225:3240:2048_1920x0_80_0_0_79bd18ef7c4bdc2aa75bab5b46c14762.jpg

ЕРЕВАН, 28 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что у него сложились хорошие и теплые отношения с президентом РФ Владимиром Путиным."С президентом России у нас очень хорошие и очень теплые личные отношения, рабочие отношения", - сказал Пашинян на встрече с жителями ереванского района Нор-Норк, отвечая на заявления одного из присутствующих, что якобы Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и бывшие руководители Армении "альянсом" создают проблемы главе правительства перед парламентскими выборами.Пашинян заявил, что не согласен со словами, касающимися России, однако считает, что президент Азербайджана пытается определенными действиями повлиять на результаты выборов в Армении. "Я не исключаю, что с определенными кругами Армении есть определенные механизмы взаимодействия, не могу исключить. Но позвольте не согласиться со словами, касающимися РФ", - сказал Пашинян.При этом он добавил, что знает о возникших в общественных кругах Армении определенных вопросах, "в частности, после событий 12 мая, связанных с реакцией ОДКБ на приграничную обстановку, в некоторой степени выполнением Россией своих союзнических обязательств"."Но я уверен, что РФ полостью выполнит свои союзнические обязательства. Сейчас наш министр обороны в Москве, я говорил с ним по телефону. Он рассказал о встрече с министром обороны РФ", - сказал Пашинян.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.

https://ria.ru/20210527/nablyudateli-1734464131.html

https://ria.ru/20210527/pashinyan-1734365699.html

россия

москва

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, минобороны армении, одкб, ильхам алиев, владимир путин, москва, армения, в мире