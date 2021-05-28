Пашинян заявил о хороших и теплых отношениях с Путиным
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Кремле
ЕРЕВАН, 28 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что у него сложились хорошие и теплые отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.
"С президентом России у нас очень хорошие и очень теплые личные отношения, рабочие отношения", - сказал Пашинян на встрече с жителями ереванского района Нор-Норк, отвечая на заявления одного из присутствующих, что якобы Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и бывшие руководители Армении "альянсом" создают проблемы главе правительства перед парламентскими выборами.
Пашинян заявил, что не согласен со словами, касающимися России, однако считает, что президент Азербайджана пытается определенными действиями повлиять на результаты выборов в Армении. "Я не исключаю, что с определенными кругами Армении есть определенные механизмы взаимодействия, не могу исключить. Но позвольте не согласиться со словами, касающимися РФ", - сказал Пашинян.
При этом он добавил, что знает о возникших в общественных кругах Армении определенных вопросах, "в частности, после событий 12 мая, связанных с реакцией ОДКБ на приграничную обстановку, в некоторой степени выполнением Россией своих союзнических обязательств".
"Но я уверен, что РФ полостью выполнит свои союзнические обязательства. Сейчас наш министр обороны в Москве, я говорил с ним по телефону. Он рассказал о встрече с министром обороны РФ", - сказал Пашинян.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.