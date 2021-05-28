https://ria.ru/20210528/parkovka-1734576260.html

На парковке в Москве сгорели четыре автомобиля

На парковке в Москве сгорели четыре автомобиля - РИА Новости, 28.05.2021

На парковке в Москве сгорели четыре автомобиля

Сразу четыре легковых автомашины сгорели на открытой парковке на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T13:05

2021-05-28T13:05

2021-05-28T13:05

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сразу четыре легковых автомашины сгорели на открытой парковке на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Произошло возгорание четырех автомобилей на открытой парковке по адресу: Ленинградский проспект, дом 39, строение 1", - сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. В 12.25 пожар удалось ликвидировать.По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.

https://ria.ru/20210523/pozhar-1733519705.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия