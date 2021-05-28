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На парковке в Москве сгорели четыре автомобиля
На парковке в Москве сгорели четыре автомобиля - РИА Новости, 28.05.2021
На парковке в Москве сгорели четыре автомобиля
Сразу четыре легковых автомашины сгорели на открытой парковке на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:05
2021-05-28T13:05
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москва
происшествия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сразу четыре легковых автомашины сгорели на открытой парковке на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Произошло возгорание четырех автомобилей на открытой парковке по адресу: Ленинградский проспект, дом 39, строение 1", - сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. В 12.25 пожар удалось ликвидировать.По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

На парковке в Москве сгорели четыре автомобиля

13:05 28.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сразу четыре легковых автомашины сгорели на открытой парковке на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Произошло возгорание четырех автомобилей на открытой парковке по адресу: Ленинградский проспект, дом 39, строение 1", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. В 12.25 пожар удалось ликвидировать.
По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.
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