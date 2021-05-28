https://ria.ru/20210528/parkovka-1734576260.html
На парковке в Москве сгорели четыре автомобиля
На парковке в Москве сгорели четыре автомобиля - РИА Новости, 28.05.2021
На парковке в Москве сгорели четыре автомобиля
Сразу четыре легковых автомашины сгорели на открытой парковке на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:05
2021-05-28T13:05
2021-05-28T13:05
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152989/95/1529899510_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_1cfe861e5e5c8e57ade8fac1845af470.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сразу четыре легковых автомашины сгорели на открытой парковке на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Произошло возгорание четырех автомобилей на открытой парковке по адресу: Ленинградский проспект, дом 39, строение 1", - сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. В 12.25 пожар удалось ликвидировать.По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.
https://ria.ru/20210523/pozhar-1733519705.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152989/95/1529899510_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_fceddc0fb36f8c0798958a3b309c4cf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия