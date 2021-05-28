https://ria.ru/20210528/osvobozhdenie-1734626978.html

Польский сейм потребовал немедленно освободить Протасевича

Польский сейм потребовал немедленно освободить Протасевича - РИА Новости, 28.05.2021

Польский сейм потребовал немедленно освободить Протасевича

Сейм Польши принял в пятницу декларацию по ситуации в Белоруссии, потребовав от властей соседней страны немедленно освободить задержанного 23 мая основателя... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T16:56

2021-05-28T16:56

2021-05-28T16:56

задержание основателя telegram-канала nexta

малгожата кидава-блоньска

ryanair

совет европы

минск

белоруссия

вильнюс

в мире

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ВАРШАВА, 28 мая – РИА Новости. Сейм Польши принял в пятницу декларацию по ситуации в Белоруссии, потребовав от властей соседней страны немедленно освободить задержанного 23 мая основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, передает корреспондент РИА Новости.Декларация была внесена депутатами оппозиционной Гражданской коалиции."Масштабы и уровень репрессий в отношении гражданского общества, охвативших Белоруссию после фальсифицированных президентских выборов 10 августа 2020 года, требуют солидарности и решительных действий международного сообщества... Мы, депутаты сейма Республики Польша, решительно осуждаем акт государственного террора, полегающий на принуждении к посадке самолета Ryanair в Минске... которое создало угрозу для авиационной безопасности, и незаконное задержание белорусскими властями Романа Протасевича и Софьи Сапега", - говорится в документе, который зачитала вице-спикер сейма Малгожата Кидава-Блоньска.Польские депутаты в своей декларации требуют "немедленного освобождения" Протасевича и Сапеги, а также гарантии их "свободы передвижения". Также депутаты сейма обратились "к парламентам стран Европейского союза и Совета Европы с просьбой "активных действий в интересах белорусского гражданского общества и процесса демократизации в Белоруссии".Кроме того, депутаты обратились к Кабмину Польши с просьбой "смягчить принципы польской политики предоставления убежища и политики предоставления международной защиты в отношении белорусских политических беженцев". Во время зачитывания текста декларации депутаты Гражданской коалиции держали плакаты с призывом "освободить Романа Протасевича" и бело-красно-белые флаги, которые использует белорусская оппозиция.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.

https://ria.ru/20210527/golovchenko-1734501768.html

https://ria.ru/20210528/sapega-1734591585.html

https://ria.ru/20210527/belorussiya-1734441474.html

минск

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, малгожата кидава-блоньска, ryanair, совет европы, минск, белоруссия, вильнюс, в мире