Польский сейм потребовал немедленно освободить Протасевича
ВАРШАВА, 28 мая – РИА Новости. Сейм Польши принял в пятницу декларацию по ситуации в Белоруссии, потребовав от властей соседней страны немедленно освободить задержанного 23 мая основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, передает корреспондент РИА Новости.
Декларация была внесена депутатами оппозиционной Гражданской коалиции.
"Масштабы и уровень репрессий в отношении гражданского общества, охвативших Белоруссию после фальсифицированных президентских выборов 10 августа 2020 года, требуют солидарности и решительных действий международного сообщества... Мы, депутаты сейма Республики Польша, решительно осуждаем акт государственного террора, полегающий на принуждении к посадке самолета Ryanair в Минске... которое создало угрозу для авиационной безопасности, и незаконное задержание белорусскими властями Романа Протасевича и Софьи Сапега", - говорится в документе, который зачитала вице-спикер сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
Польские депутаты в своей декларации требуют "немедленного освобождения" Протасевича и Сапеги, а также гарантии их "свободы передвижения". Также депутаты сейма обратились "к парламентам стран Европейского союза и Совета Европы с просьбой "активных действий в интересах белорусского гражданского общества и процесса демократизации в Белоруссии".
Кроме того, депутаты обратились к Кабмину Польши с просьбой "смягчить принципы польской политики предоставления убежища и политики предоставления международной защиты в отношении белорусских политических беженцев". Во время зачитывания текста декларации депутаты Гражданской коалиции держали плакаты с призывом "освободить Романа Протасевича" и бело-красно-белые флаги, которые использует белорусская оппозиция.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.