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Польский сейм потребовал немедленно освободить Протасевича
Польский сейм потребовал немедленно освободить Протасевича - РИА Новости, 28.05.2021
Польский сейм потребовал немедленно освободить Протасевича
Сейм Польши принял в пятницу декларацию по ситуации в Белоруссии, потребовав от властей соседней страны немедленно освободить задержанного 23 мая основателя... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T16:56
2021-05-28T16:56
задержание основателя telegram-канала nexta
малгожата кидава-блоньска
ryanair
совет европы
минск
белоруссия
вильнюс
в мире
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ВАРШАВА, 28 мая – РИА Новости. Сейм Польши принял в пятницу декларацию по ситуации в Белоруссии, потребовав от властей соседней страны немедленно освободить задержанного 23 мая основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, передает корреспондент РИА Новости.Декларация была внесена депутатами оппозиционной Гражданской коалиции."Масштабы и уровень репрессий в отношении гражданского общества, охвативших Белоруссию после фальсифицированных президентских выборов 10 августа 2020 года, требуют солидарности и решительных действий международного сообщества... Мы, депутаты сейма Республики Польша, решительно осуждаем акт государственного террора, полегающий на принуждении к посадке самолета Ryanair в Минске... которое создало угрозу для авиационной безопасности, и незаконное задержание белорусскими властями Романа Протасевича и Софьи Сапега", - говорится в документе, который зачитала вице-спикер сейма Малгожата Кидава-Блоньска.Польские депутаты в своей декларации требуют "немедленного освобождения" Протасевича и Сапеги, а также гарантии их "свободы передвижения". Также депутаты сейма обратились "к парламентам стран Европейского союза и Совета Европы с просьбой "активных действий в интересах белорусского гражданского общества и процесса демократизации в Белоруссии".Кроме того, депутаты обратились к Кабмину Польши с просьбой "смягчить принципы польской политики предоставления убежища и политики предоставления международной защиты в отношении белорусских политических беженцев". Во время зачитывания текста декларации депутаты Гражданской коалиции держали плакаты с призывом "освободить Романа Протасевича" и бело-красно-белые флаги, которые использует белорусская оппозиция.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
https://ria.ru/20210527/golovchenko-1734501768.html
https://ria.ru/20210528/sapega-1734591585.html
https://ria.ru/20210527/belorussiya-1734441474.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, малгожата кидава-блоньска, ryanair, совет европы, минск, белоруссия, вильнюс, в мире

Польский сейм потребовал немедленно освободить Протасевича

16:56 28.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСейм Польши в Варшаве
Сейм Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 28 мая – РИА Новости. Сейм Польши принял в пятницу декларацию по ситуации в Белоруссии, потребовав от властей соседней страны немедленно освободить задержанного 23 мая основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, передает корреспондент РИА Новости.
Декларация была внесена депутатами оппозиционной Гражданской коалиции.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко перед началом встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 21:10
Премьер Белоруссии обвинил ЕС в лицемерии в ситуации с Протасевичем
"Масштабы и уровень репрессий в отношении гражданского общества, охвативших Белоруссию после фальсифицированных президентских выборов 10 августа 2020 года, требуют солидарности и решительных действий международного сообщества... Мы, депутаты сейма Республики Польша, решительно осуждаем акт государственного террора, полегающий на принуждении к посадке самолета Ryanair в Минске... которое создало угрозу для авиационной безопасности, и незаконное задержание белорусскими властями Романа Протасевича и Софьи Сапега", - говорится в документе, который зачитала вице-спикер сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
Польские депутаты в своей декларации требуют "немедленного освобождения" Протасевича и Сапеги, а также гарантии их "свободы передвижения". Также депутаты сейма обратились "к парламентам стран Европейского союза и Совета Европы с просьбой "активных действий в интересах белорусского гражданского общества и процесса демократизации в Белоруссии".
София Сапега - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 14:23
Российский консул посетил задержанную в Минске Сапегу
Кроме того, депутаты обратились к Кабмину Польши с просьбой "смягчить принципы польской политики предоставления убежища и политики предоставления международной защиты в отношении белорусских политических беженцев". Во время зачитывания текста декларации депутаты Гражданской коалиции держали плакаты с призывом "освободить Романа Протасевича" и бело-красно-белые флаги, которые использует белорусская оппозиция.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 15:49
Главы МИД G7 осудили задержание Протасевича в Белоруссии
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaМалгожата Кидава-БлоньскаRyanairСовет ЕвропыМинскБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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