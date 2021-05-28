https://ria.ru/20210528/ostorozhnost-1734684852.html
США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией - РИА Новости, 28.05.2021
США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило предупреждение с призывом к авиаперевозчикам проявлять "повышенную осторожность" при полетах над... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T23:39
2021-05-28T23:39
2021-05-28T23:48
faa
белоруссия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575117579_1:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_6d64cb95d31e2c0010ff21610e915daf.jpg
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило предупреждение с призывом к авиаперевозчикам проявлять "повышенную осторожность" при полетах над Белоруссией, сообщается в пресс-релизе.Отмечается, что авиарегулятор призвал авиакомпании "продолжать проявлять крайнюю осторожность до тех пор, пока управление не сможет провести более полную оценку действий Белоруссии" в связи с изменением направления полета пассажирского самолета 23 мая и "возможности повторения Белоруссией аналогичных действий в будущем".Регулятор "тесно сотрудничает с другими" ведомствами США, чтобы определить, могут ли потребоваться какие-либо дополнительные меры. FAA указывает, что изучит отчет по результатам международного расследования, чтобы "определить риски для пассажирских авиакомпаний США".
https://ria.ru/20210527/polety-1734495166.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/belorussiya-1734664850.html
белоруссия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575117579_256:0:1791:1151_1920x0_80_0_0_ca3590c2080cd8e63ccd374d93408930.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
faa, белоруссия, сша