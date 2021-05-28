https://ria.ru/20210528/ostorozhnost-1734684852.html

США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией

США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией - РИА Новости, 28.05.2021

США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило предупреждение с призывом к авиаперевозчикам проявлять "повышенную осторожность" при полетах над... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T23:39

2021-05-28T23:39

2021-05-28T23:48

faa

белоруссия

сша

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило предупреждение с призывом к авиаперевозчикам проявлять "повышенную осторожность" при полетах над Белоруссией, сообщается в пресс-релизе.Отмечается, что авиарегулятор призвал авиакомпании "продолжать проявлять крайнюю осторожность до тех пор, пока управление не сможет провести более полную оценку действий Белоруссии" в связи с изменением направления полета пассажирского самолета 23 мая и "возможности повторения Белоруссией аналогичных действий в будущем".Регулятор "тесно сотрудничает с другими" ведомствами США, чтобы определить, могут ли потребоваться какие-либо дополнительные меры. FAA указывает, что изучит отчет по результатам международного расследования, чтобы "определить риски для пассажирских авиакомпаний США".

https://ria.ru/20210527/polety-1734495166.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/belorussiya-1734664850.html

белоруссия

сша

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faa, белоруссия, сша