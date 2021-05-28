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США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией - РИА Новости, 28.05.2021
США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило предупреждение с призывом к авиаперевозчикам проявлять "повышенную осторожность" при полетах над... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T23:39
2021-05-28T23:48
faa
белоруссия
сша
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило предупреждение с призывом к авиаперевозчикам проявлять "повышенную осторожность" при полетах над Белоруссией, сообщается в пресс-релизе.Отмечается, что авиарегулятор призвал авиакомпании "продолжать проявлять крайнюю осторожность до тех пор, пока управление не сможет провести более полную оценку действий Белоруссии" в связи с изменением направления полета пассажирского самолета 23 мая и "возможности повторения Белоруссией аналогичных действий в будущем".Регулятор "тесно сотрудничает с другими" ведомствами США, чтобы определить, могут ли потребоваться какие-либо дополнительные меры. FAA указывает, что изучит отчет по результатам международного расследования, чтобы "определить риски для пассажирских авиакомпаний США".
https://ria.ru/20210527/polety-1734495166.html
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faa, белоруссия, сша

США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией

23:39 28.05.2021 (обновлено: 23:48 28.05.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Neuwieser / Boeing 747-8
Boeing 747-8 - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
CC BY-SA 2.0 / Neuwieser /
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило предупреждение с призывом к авиаперевозчикам проявлять "повышенную осторожность" при полетах над Белоруссией, сообщается в пресс-релизе.
Отмечается, что авиарегулятор призвал авиакомпании "продолжать проявлять крайнюю осторожность до тех пор, пока управление не сможет провести более полную оценку действий Белоруссии" в связи с изменением направления полета пассажирского самолета 23 мая и "возможности повторения Белоруссией аналогичных действий в будущем".
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Регулятор "тесно сотрудничает с другими" ведомствами США, чтобы определить, могут ли потребоваться какие-либо дополнительные меры. FAA указывает, что изучит отчет по результатам международного расследования, чтобы "определить риски для пассажирских авиакомпаний США".
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