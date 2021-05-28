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В Крыму полицейский полтора года воровал и продавал оружие
В Крыму полицейский полтора года воровал и продавал оружие - РИА Новости, 28.05.2021
В Крыму полицейский полтора года воровал и продавал оружие
Завершено расследование дела бывшего начальника склада вооружения центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Крыма, который обвиняется в том, что... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T10:57
2021-05-28T11:02
следственный комитет россии (ск рф)
ялта
симферополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Завершено расследование дела бывшего начальника склада вооружения центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Крыма, который обвиняется в том, что похитил с целью продажи более 150 единиц оружия, сообщает региональное управление СК РФ."Всего, как установило следствие, со склада должностным лицом было похищено более 150 единиц оружия. В настоящее время расследование уголовного дела завершено", - говорится в сообщении.Бывший начальник склада оружия обвиняется в присвоении чужого имущества, хищении огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов с использованием служебного положения, а также незаконном сбыте, приобретении, хранении, перевозке и ношении оружия и боеприпасов.Следствием установлено, что мужчина на протяжении почти полутора лет похищал оружие, поступившее из подразделений полиции на утилизацию, боеприпасы, обмундирование, а также оружие, переданное от граждан на временное хранение. Среди присвоенного - раритетная винтовка Мосина. Задержан полицейский был в мае 2020 года. Похищенное обвиняемый хранил в тайниках в Ялте и на территории Симферопольского района, а сбывал знакомым.Уголовное дело, по данным пресс-службы крымской прокуратуры, с утвержденным обвинительным заключением направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20201030/oruzhie-1582250359.html
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следственный комитет россии (ск рф), ялта, симферополь, происшествия

В Крыму полицейский полтора года воровал и продавал оружие

10:57 28.05.2021 (обновлено: 11:02 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Завершено расследование дела бывшего начальника склада вооружения центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Крыма, который обвиняется в том, что похитил с целью продажи более 150 единиц оружия, сообщает региональное управление СК РФ.
"Всего, как установило следствие, со склада должностным лицом было похищено более 150 единиц оружия. В настоящее время расследование уголовного дела завершено", - говорится в сообщении.
Бывший начальник склада оружия обвиняется в присвоении чужого имущества, хищении огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов с использованием служебного положения, а также незаконном сбыте, приобретении, хранении, перевозке и ношении оружия и боеприпасов.
Следствием установлено, что мужчина на протяжении почти полутора лет похищал оружие, поступившее из подразделений полиции на утилизацию, боеприпасы, обмундирование, а также оружие, переданное от граждан на временное хранение. Среди присвоенного - раритетная винтовка Мосина. Задержан полицейский был в мае 2020 года. Похищенное обвиняемый хранил в тайниках в Ялте и на территории Симферопольского района, а сбывал знакомым.
Уголовное дело, по данным пресс-службы крымской прокуратуры, с утвержденным обвинительным заключением направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.
В Чечне перекрыли канал незаконного оборота оружия. Кадры МВД - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября 2020, 12:20
В Чечне пресекли канал незаконной торговли оружием
 
Следственный комитет России (СК РФ)ЯлтаСимферопольПроисшествия
 
 
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