В Крыму полицейский полтора года воровал и продавал оружие
10:57 28.05.2021 (обновлено: 11:02 28.05.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Завершено расследование дела бывшего начальника склада вооружения центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Крыма, который обвиняется в том, что похитил с целью продажи более 150 единиц оружия, сообщает региональное управление СК РФ.
"Всего, как установило следствие, со склада должностным лицом было похищено более 150 единиц оружия. В настоящее время расследование уголовного дела завершено", - говорится в сообщении.
Бывший начальник склада оружия обвиняется в присвоении чужого имущества, хищении огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов с использованием служебного положения, а также незаконном сбыте, приобретении, хранении, перевозке и ношении оружия и боеприпасов.
Следствием установлено, что мужчина на протяжении почти полутора лет похищал оружие, поступившее из подразделений полиции на утилизацию, боеприпасы, обмундирование, а также оружие, переданное от граждан на временное хранение. Среди присвоенного - раритетная винтовка Мосина. Задержан полицейский был в мае 2020 года. Похищенное обвиняемый хранил в тайниках в Ялте и на территории Симферопольского района, а сбывал знакомым.
Уголовное дело, по данным пресс-службы крымской прокуратуры, с утвержденным обвинительным заключением направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.
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