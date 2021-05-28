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В мэрии города Лянтор прошли обыски
В мэрии города Лянтор прошли обыски - РИА Новости, 28.05.2021
В мэрии города Лянтор прошли обыски
Обыски прошли в администрации города Лянтор Сургутского района ХМАО, возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной предпринимательской... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T15:55
2021-05-28T15:55
россия
следственный комитет россии (ск рф)
лянтор
сургутский район
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая - РИА Новости. Обыски прошли в администрации города Лянтор Сургутского района ХМАО, возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, сообщают региональное следственное управление СК РФ и окружная прокуратура.Согласно версии правоохранителей, в конце 2019 и начале 2020 года по результатам аукционов один из бизнесменов заключил контракты с администрацией Лянтора и рядом муниципальных предприятий на выполнение работ по благоустройству и ремонту дорог на 90 миллионов рублей."После того, как подрядчик приступил к исполнению обязанностей, должностные лица заказчиков приняли незаконные решения о расторжении с субъектом предпринимательства контрактов в одностороннем порядке, а также выставляли необоснованные претензии на сумму более 4 миллионов рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.Как подчеркнули в надзорном ведомстве, из-за неправомерных действий подрядчик был ограничен в выполнении работ по контрактам, что причинило ему крупный ущерб в виде упущенной выгоды.В следственном управлении уточнили, что муниципалитет в одностороннем порядке отказался от исполнения договоров и потребовал включить бизнесмена в реестр недобросовестных поставщиков, оба решения были признаны судами незаконными."Сургутским межрайонным следственным отделом... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 169 УК РФ "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности". В служебных помещениях администрации города и муниципальных учреждений проведены обыски, изъята интересующая следствие документация", - сообщает в свою очередь СУСК.Это не первое уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности в отношении главы населенного пункта в Сургутском районе. Ранее прокуратура Югры сообщала, что руководитель администрации поселения Белый Яр ввела локальный режим ЧС и создавала другие препятствия, чтобы у бизнесмена не было возможности отремонтировать дорогу по муниципальному контракту, который она затем без конкурса перезаключила с другим подрядчиком.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), лянтор, сургутский район, происшествия

В мэрии города Лянтор прошли обыски

15:55 28.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая - РИА Новости. Обыски прошли в администрации города Лянтор Сургутского района ХМАО, возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, сообщают региональное следственное управление СК РФ и окружная прокуратура.
Согласно версии правоохранителей, в конце 2019 и начале 2020 года по результатам аукционов один из бизнесменов заключил контракты с администрацией Лянтора и рядом муниципальных предприятий на выполнение работ по благоустройству и ремонту дорог на 90 миллионов рублей.
"После того, как подрядчик приступил к исполнению обязанностей, должностные лица заказчиков приняли незаконные решения о расторжении с субъектом предпринимательства контрактов в одностороннем порядке, а также выставляли необоснованные претензии на сумму более 4 миллионов рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.
Как подчеркнули в надзорном ведомстве, из-за неправомерных действий подрядчик был ограничен в выполнении работ по контрактам, что причинило ему крупный ущерб в виде упущенной выгоды.
В следственном управлении уточнили, что муниципалитет в одностороннем порядке отказался от исполнения договоров и потребовал включить бизнесмена в реестр недобросовестных поставщиков, оба решения были признаны судами незаконными.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
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Мэр Оренбурга подтвердил, что в его доме прошли обыски
"Сургутским межрайонным следственным отделом... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 169 УК РФ "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности". В служебных помещениях администрации города и муниципальных учреждений проведены обыски, изъята интересующая следствие документация", - сообщает в свою очередь СУСК.
Это не первое уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности в отношении главы населенного пункта в Сургутском районе. Ранее прокуратура Югры сообщала, что руководитель администрации поселения Белый Яр ввела локальный режим ЧС и создавала другие препятствия, чтобы у бизнесмена не было возможности отремонтировать дорогу по муниципальному контракту, который она затем без конкурса перезаключила с другим подрядчиком.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЛянторСургутский районПроисшествия
 
 
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