https://ria.ru/20210528/obysk-1734610809.html

В мэрии города Лянтор прошли обыски

В мэрии города Лянтор прошли обыски - РИА Новости, 28.05.2021

В мэрии города Лянтор прошли обыски

Обыски прошли в администрации города Лянтор Сургутского района ХМАО, возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной предпринимательской... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T15:55

2021-05-28T15:55

2021-05-28T15:55

россия

следственный комитет россии (ск рф)

лянтор

сургутский район

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая - РИА Новости. Обыски прошли в администрации города Лянтор Сургутского района ХМАО, возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, сообщают региональное следственное управление СК РФ и окружная прокуратура.Согласно версии правоохранителей, в конце 2019 и начале 2020 года по результатам аукционов один из бизнесменов заключил контракты с администрацией Лянтора и рядом муниципальных предприятий на выполнение работ по благоустройству и ремонту дорог на 90 миллионов рублей."После того, как подрядчик приступил к исполнению обязанностей, должностные лица заказчиков приняли незаконные решения о расторжении с субъектом предпринимательства контрактов в одностороннем порядке, а также выставляли необоснованные претензии на сумму более 4 миллионов рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.Как подчеркнули в надзорном ведомстве, из-за неправомерных действий подрядчик был ограничен в выполнении работ по контрактам, что причинило ему крупный ущерб в виде упущенной выгоды.В следственном управлении уточнили, что муниципалитет в одностороннем порядке отказался от исполнения договоров и потребовал включить бизнесмена в реестр недобросовестных поставщиков, оба решения были признаны судами незаконными."Сургутским межрайонным следственным отделом... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 169 УК РФ "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности". В служебных помещениях администрации города и муниципальных учреждений проведены обыски, изъята интересующая следствие документация", - сообщает в свою очередь СУСК.Это не первое уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности в отношении главы населенного пункта в Сургутском районе. Ранее прокуратура Югры сообщала, что руководитель администрации поселения Белый Яр ввела локальный режим ЧС и создавала другие препятствия, чтобы у бизнесмена не было возможности отремонтировать дорогу по муниципальному контракту, который она затем без конкурса перезаключила с другим подрядчиком.

https://ria.ru/20210527/orenburg-1734467060.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), лянтор, сургутский район, происшествия