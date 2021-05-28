https://ria.ru/20210528/obschepit-1734670417.html

Кафе Татарстана с привитыми от COVID сотрудниками разрешили работу ночью

Кафе Татарстана с привитыми от COVID сотрудниками разрешили работу ночью - РИА Новости, 28.05.2021

Кафе Татарстана с привитыми от COVID сотрудниками разрешили работу ночью

Правительство Татарстана разрешило работать ночью предприятиям общепита, все сотрудники которых привиты от коронавируса, соответствующее постановление... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T20:15

2021-05-28T20:15

2021-05-28T20:16

республика татарстан

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

казань

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КАЗАНЬ, 28 мая — РИА Новости. Правительство Татарстана разрешило работать ночью предприятиям общепита, все сотрудники которых привиты от коронавируса, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.С прошлого года в связи с распространением коронавирусной инфекции предприятия общепита в республике могли работать до полуночи.Также согласно документу исключаются обязанности организаций, индивидуальных предпринимателей по использованию работниками перчаток и неоднократному в течение дня измерению температуры.Кроме того, уточняется, что в связи с распространенной практикой использования "самодельных" дезинфицирующих средств дезинфекция проводится только с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, зарегистрированных в установленном порядке.По данным оперативного штаба, Татарстан остается одним из регионов с наименьшими темпами роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. В течение нескольких месяцев цифры заболеваемости держатся в республике на одном уровне – 30-38 случаев в день. На 28 мая зарегистрировано 21392 случая заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 32. Выздоровели за весь период 18344 человека, в том числе за минувшие сутки – 41. Умерли от COVID-19 в Татарстане 496 человек. На 28 мая в республике провакцинированы 348038 человек, из которых вторую дозу получили 243658 человек.

https://ria.ru/20210518/prostranstva-1732865759.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, казань