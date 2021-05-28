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Республика Татарстан
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Кафе Татарстана с привитыми от COVID сотрудниками разрешили работу ночью
Кафе Татарстана с привитыми от COVID сотрудниками разрешили работу ночью - РИА Новости, 28.05.2021
Кафе Татарстана с привитыми от COVID сотрудниками разрешили работу ночью
Правительство Татарстана разрешило работать ночью предприятиям общепита, все сотрудники которых привиты от коронавируса, соответствующее постановление... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T20:15
2021-05-28T20:16
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 28 мая — РИА Новости. Правительство Татарстана разрешило работать ночью предприятиям общепита, все сотрудники которых привиты от коронавируса, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.С прошлого года в связи с распространением коронавирусной инфекции предприятия общепита в республике могли работать до полуночи.Также согласно документу исключаются обязанности организаций, индивидуальных предпринимателей по использованию работниками перчаток и неоднократному в течение дня измерению температуры.Кроме того, уточняется, что в связи с распространенной практикой использования "самодельных" дезинфицирующих средств дезинфекция проводится только с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, зарегистрированных в установленном порядке.По данным оперативного штаба, Татарстан остается одним из регионов с наименьшими темпами роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. В течение нескольких месяцев цифры заболеваемости держатся в республике на одном уровне – 30-38 случаев в день. На 28 мая зарегистрировано 21392 случая заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 32. Выздоровели за весь период 18344 человека, в том числе за минувшие сутки – 41. Умерли от COVID-19 в Татарстане 496 человек. На 28 мая в республике провакцинированы 348038 человек, из которых вторую дозу получили 243658 человек.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, казань

Кафе Татарстана с привитыми от COVID сотрудниками разрешили работу ночью

20:15 28.05.2021 (обновлено: 20:16 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетитель кофейни
Посетитель кофейни - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 28 мая — РИА Новости. Правительство Татарстана разрешило работать ночью предприятиям общепита, все сотрудники которых привиты от коронавируса, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
С прошлого года в связи с распространением коронавирусной инфекции предприятия общепита в республике могли работать до полуночи.
"Предусматривается снятие отдельных ограничений, в том числе запретов… на оказание услуг общественного питания с 24.00 до 6.00 часов для тех организаций общественного питания, все работники которых согласно штатному расписанию вакцинированы против новой коронавирусной инфекции, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания к вакцинированию", - говорится в пояснительной записке к постановлению.
Также согласно документу исключаются обязанности организаций, индивидуальных предпринимателей по использованию работниками перчаток и неоднократному в течение дня измерению температуры.
Кроме того, уточняется, что в связи с распространенной практикой использования "самодельных" дезинфицирующих средств дезинфекция проводится только с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, зарегистрированных в установленном порядке.
По данным оперативного штаба, Татарстан остается одним из регионов с наименьшими темпами роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. В течение нескольких месяцев цифры заболеваемости держатся в республике на одном уровне – 30-38 случаев в день. На 28 мая зарегистрировано 21392 случая заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 32. Выздоровели за весь период 18344 человека, в том числе за минувшие сутки – 41. Умерли от COVID-19 в Татарстане 496 человек. На 28 мая в республике провакцинированы 348038 человек, из которых вторую дозу получили 243658 человек.
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