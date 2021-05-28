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Усс распорядился превратить Норильск в столицу русской Арктики
Усс распорядился превратить Норильск в столицу русской Арктики - РИА Новости, 28.05.2021
Усс распорядился превратить Норильск в столицу русской Арктики
Губернатор Красноярского края Александр Усс дал распоряжение краевому правительству и властям Норильска в ближайшие месяцы подготовить стратегический план... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T14:34
2021-05-28T14:34
россия
арктика
александр усс
владимир путин
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс дал распоряжение краевому правительству и властям Норильска в ближайшие месяцы подготовить стратегический план развития города, направленный на то, чтобы Норильск стал столицей российской Арктики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.По ее данным, такое распоряжение Усс озвучил на совещании по вопросам развития северной столицы региона. Согласно поручению главы региона, предложения в проект комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года будут сформированы в первой половине июня.Администрация Норильска подготовила и уже направила в рабочую группу предварительный перечень из 18 мероприятий. Предполагаемый объем их финансирования составляет 120 миллиардов рублей."Кроме того, Александр Усс предложил в течение нескольких месяцев создать стратегический план, позиционирующий Норильск как столицу российской Арктики. После утверждения документ планируется представить (президенту) Владимиру Путину", - говорится в сообщении.По мнению губернатора, планы по развитию Норильска не должны носить исключительно градостроительный характер. Градостроительная политика должна определяться перспективами развития территории. Она должна учитывать сложившиеся на территории производственные процессы, характер и качество взаимосвязей Норильска с материковой частью России, инвестиционный потенциал и множество других факторов."Конечно, создать абсолютно точную проекцию будущего Норильска невозможно. Поэтому мы должны создать максимально гибкий план развития, предложить выбор направлений развития города, которые сформируют способность Норильска адаптироваться к новым задачам и в то же время позволят городу сохранить свою уникальность. Предлагаю в ближайшие дни создать команду, которая "поднимется" над текущей ситуацией и заглянет в Норильск будущего. В ближайшие три-четыре месяца нам необходимо подготовить первый драфт предложений, которые мы сможем представить главе государства", - приводит пресс-служба слова Усса.Соглашение по реновации Норильска было подписано Красноярским краем, администрацией заполярного города, министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и компанией "Норильский никель" в конце февраля 2021 года.Дорожная карта предусматривает снос аварийного жилья и возведение нового, модернизацию и капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры, развитие сети социальных учреждений, формирование комфортной и безопасной городской среды, переселение жителей из Норильска и Дудинки в районы с благоприятными климатическими условиями. На эти цели до 2024 года выделят около 20 миллиардов рублей. Еще порядка 100 миллиардов планируется вложить в Норильск до 2035 года.
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россия, арктика, александр усс, владимир путин, красноярский край

Усс распорядился превратить Норильск в столицу русской Арктики

14:34 28.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев "Норникель" потратит 150 млрд рублей в экологию Норильска
Норникель потратит 150 млрд рублей в экологию Норильска - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс дал распоряжение краевому правительству и властям Норильска в ближайшие месяцы подготовить стратегический план развития города, направленный на то, чтобы Норильск стал столицей российской Арктики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
По ее данным, такое распоряжение Усс озвучил на совещании по вопросам развития северной столицы региона. Согласно поручению главы региона, предложения в проект комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года будут сформированы в первой половине июня.
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Администрация Норильска подготовила и уже направила в рабочую группу предварительный перечень из 18 мероприятий. Предполагаемый объем их финансирования составляет 120 миллиардов рублей.
"Кроме того, Александр Усс предложил в течение нескольких месяцев создать стратегический план, позиционирующий Норильск как столицу российской Арктики. После утверждения документ планируется представить (президенту) Владимиру Путину", - говорится в сообщении.
По мнению губернатора, планы по развитию Норильска не должны носить исключительно градостроительный характер. Градостроительная политика должна определяться перспективами развития территории. Она должна учитывать сложившиеся на территории производственные процессы, характер и качество взаимосвязей Норильска с материковой частью России, инвестиционный потенциал и множество других факторов.
"Конечно, создать абсолютно точную проекцию будущего Норильска невозможно. Поэтому мы должны создать максимально гибкий план развития, предложить выбор направлений развития города, которые сформируют способность Норильска адаптироваться к новым задачам и в то же время позволят городу сохранить свою уникальность. Предлагаю в ближайшие дни создать команду, которая "поднимется" над текущей ситуацией и заглянет в Норильск будущего. В ближайшие три-четыре месяца нам необходимо подготовить первый драфт предложений, которые мы сможем представить главе государства", - приводит пресс-служба слова Усса.
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Соглашение по реновации Норильска было подписано Красноярским краем, администрацией заполярного города, министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и компанией "Норильский никель" в конце февраля 2021 года.
Дорожная карта предусматривает снос аварийного жилья и возведение нового, модернизацию и капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры, развитие сети социальных учреждений, формирование комфортной и безопасной городской среды, переселение жителей из Норильска и Дудинки в районы с благоприятными климатическими условиями. На эти цели до 2024 года выделят около 20 миллиардов рублей. Еще порядка 100 миллиардов планируется вложить в Норильск до 2035 года.
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РоссияАрктикаАлександр УссВладимир ПутинКрасноярский край
 
 
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