Усс распорядился превратить Норильск в столицу русской Арктики
КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс дал распоряжение краевому правительству и властям Норильска в ближайшие месяцы подготовить стратегический план развития города, направленный на то, чтобы Норильск стал столицей российской Арктики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
По ее данным, такое распоряжение Усс озвучил на совещании по вопросам развития северной столицы региона. Согласно поручению главы региона, предложения в проект комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года будут сформированы в первой половине июня.
Администрация Норильска подготовила и уже направила в рабочую группу предварительный перечень из 18 мероприятий. Предполагаемый объем их финансирования составляет 120 миллиардов рублей.
"Кроме того, Александр Усс предложил в течение нескольких месяцев создать стратегический план, позиционирующий Норильск как столицу российской Арктики. После утверждения документ планируется представить (президенту) Владимиру Путину", - говорится в сообщении.
По мнению губернатора, планы по развитию Норильска не должны носить исключительно градостроительный характер. Градостроительная политика должна определяться перспективами развития территории. Она должна учитывать сложившиеся на территории производственные процессы, характер и качество взаимосвязей Норильска с материковой частью России, инвестиционный потенциал и множество других факторов.
"Конечно, создать абсолютно точную проекцию будущего Норильска невозможно. Поэтому мы должны создать максимально гибкий план развития, предложить выбор направлений развития города, которые сформируют способность Норильска адаптироваться к новым задачам и в то же время позволят городу сохранить свою уникальность. Предлагаю в ближайшие дни создать команду, которая "поднимется" над текущей ситуацией и заглянет в Норильск будущего. В ближайшие три-четыре месяца нам необходимо подготовить первый драфт предложений, которые мы сможем представить главе государства", - приводит пресс-служба слова Усса.
Соглашение по реновации Норильска было подписано Красноярским краем, администрацией заполярного города, министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и компанией "Норильский никель" в конце февраля 2021 года.
Дорожная карта предусматривает снос аварийного жилья и возведение нового, модернизацию и капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры, развитие сети социальных учреждений, формирование комфортной и безопасной городской среды, переселение жителей из Норильска и Дудинки в районы с благоприятными климатическими условиями. На эти цели до 2024 года выделят около 20 миллиардов рублей. Еще порядка 100 миллиардов планируется вложить в Норильск до 2035 года.