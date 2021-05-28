https://ria.ru/20210528/nkts-1734536659.html

Швецов: НКЦ доказал устойчивость к шокам в период нестабильности

Швецов: НКЦ доказал устойчивость к шокам в период нестабильности - РИА Новости, 28.05.2021

Швецов: НКЦ доказал устойчивость к шокам в период нестабильности

Банк России совместно с Национальным клиринговым центром (НКЦ) выстроил архитектуру института центрального контрагента (ЦК), что обеспечило эффективное... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T10:19

2021-05-28T10:19

2021-05-28T10:19

россия

сергей швецов

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Банк России совместно с Национальным клиринговым центром (НКЦ) выстроил архитектуру института центрального контрагента (ЦК), что обеспечило эффективное выполнение его функций и устойчивость к шокам, заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов в рамках мероприятия, посвященного празднованию 15-летия НКЦ."За минувшие годы НКЦ зарекомендовал себя как надежный и динамично развивающийся центральный контрагент, доказав свою устойчивость к шокам в периоды финансовой нестабильности. Подтверждением тому служит рейтинг НКЦ на уровне суверенного рейтинга РФ", - отметил Швецов.Он подчеркнул, что сегодня НКЦ является системно значимым центральным контрагентом, благодаря которому бесперебойно работает российский денежный рынок и рынок капитала."Впереди у НКЦ еще много вызовов, связанных как с обновлением продуктового ряда Московской биржи, так и с изменением структуры рынка", - заключил зампред ЦБ.В свою очередь, председатель правления Национального клирингового центра Эдди Астанин отметил, что высокая оценка деятельности НКЦ является общей заслугой коллектива, регуляторов и акционеров. Представитель Всемирной Ассоциации центральных контрагентов (CCP12) Тео Флор в своем приветственном слове высоко оценил участие НКЦ в дискуссиях ключевых мировых регуляторов и поддержание связей с другими центральными контрагентами, "неважно – большими или малыми"."Именно благодаря успеху НКЦ в бизнесе и риск-менеджменте мы присвоили этой организации наш наивысший рейтинг, поместив ее в топ-группу вместе с ведущими центральными контрагентами мира", - подчеркнул Флор.С ним согласился генсек Европейской Ассоциация клиринговых домов-центральных контрагентов (EACH) Рафаел Плата, указавший, что НКЦ сегодня – это не только соответствующий мировым стандартам центральный контрагент, но и один из самых прибыльных ЦК в Европе. Он подчеркнул, что все успехи НКЦ были достигнуты за относительно короткий срок, в течение которого разразились два глубочайших кризиса: глобальный финансовый кризис и пандемия Covid19. Он добавил, что этот рыночный стресс стал "живым тестом полезности центральных контрагентов", показав, как центральная инфраструктура путем надежного управления рисками сглаживает глубокие рыночные потрясения. Небанковская кредитная организация НКЦ, дочерняя компания Московской биржи, выполняет функции клиринговой организации и ЦК на российском финансовом рынке. Как центральный контрагент НКЦ берет на себя риски по заключаемым участниками в ходе биржевых торгов сделкам, выступая посредником между сторонами. Главная функция НКЦ – обеспечить поддержание стабильности на рынке за счет современной системы управления рисками.

https://ria.ru/20210429/kliring-1730439151.html

https://ria.ru/20210423/nkts-1729592085.html

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россия, сергей швецов, новости компаний - экономика