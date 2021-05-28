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Раненная во Франции сотрудница полиции находится в критическом состоянии

Раненная во Франции сотрудница полиции находится в критическом состоянии - РИА Новости, 28.05.2021

Раненная во Франции сотрудница полиции находится в критическом состоянии

Пострадавшая при нападении около французского города Нант сотрудница полиции находится в критическом состоянии, сообщает издание Local France. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T14:22

2021-05-28T14:22

2021-05-28T15:31

франция

в мире

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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Пострадавшая при нападении около французского города Нант сотрудница полиции находится в критическом состоянии, сообщает издание Local France.В пятницу утром неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции во французской коммуне Ла Шапель-сюр-Эрдр под Нантом, после чего скрылся. Пострадавшая получила серьезные ранения.Сообщается, что инцидент произошел в полицейском участке, после нападения злоумышленник забрал у пострадавшей пистолет и скрылся. Полиция предупредила жителей о возможной опасности. На данный момент нет информации о возможных мотивах преступления.Ранее сообщалось, что 240 жандармов, в том числе антитеррористическое подразделение, задействованы в поиске напавшего.

франция

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Оцепленная территория: под Нантом ведутся поиски напавшего на полицейскую Оцепленная территория: под Нантом ведутся поиски напавшего на полицейскую 2021-05-28T14:22 true PT0M42S

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