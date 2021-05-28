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Раненная во Франции сотрудница полиции находится в критическом состоянии
Раненная во Франции сотрудница полиции находится в критическом состоянии - РИА Новости, 28.05.2021
Раненная во Франции сотрудница полиции находится в критическом состоянии
Пострадавшая при нападении около французского города Нант сотрудница полиции находится в критическом состоянии, сообщает издание Local France. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T14:22
2021-05-28T14:22
2021-05-28T15:31
франция
в мире
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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Пострадавшая при нападении около французского города Нант сотрудница полиции находится в критическом состоянии, сообщает издание Local France.В пятницу утром неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции во французской коммуне Ла Шапель-сюр-Эрдр под Нантом, после чего скрылся. Пострадавшая получила серьезные ранения.Сообщается, что инцидент произошел в полицейском участке, после нападения злоумышленник забрал у пострадавшей пистолет и скрылся. Полиция предупредила жителей о возможной опасности. На данный момент нет информации о возможных мотивах преступления.Ранее сообщалось, что 240 жандармов, в том числе антитеррористическое подразделение, задействованы в поиске напавшего.
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Оцепленная территория: под Нантом ведутся поиски напавшего на полицейскую
Оцепленная территория: под Нантом ведутся поиски напавшего на полицейскую
2021-05-28T14:22
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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости.
Пострадавшая при нападении около французского города Нант
сотрудница полиции находится в критическом состоянии, сообщает издание Local France
.
В пятницу утром неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции во французской коммуне Ла Шапель-сюр-Эрдр под Нантом, после чего скрылся. Пострадавшая получила серьезные ранения.
Сообщается, что инцидент произошел в полицейском участке, после нападения злоумышленник забрал у пострадавшей пистолет и скрылся. Полиция предупредила жителей о возможной опасности. На данный момент нет информации о возможных мотивах преступления.
Ранее сообщалось, что 240 жандармов, в том числе антитеррористическое подразделение, задействованы в поиске напавшего.