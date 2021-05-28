https://ria.ru/20210528/nant-1734600783.html

СМИ рассказали о подозреваемом в нападении на сотрудницу полиции в Нанте

СМИ рассказали о подозреваемом в нападении на сотрудницу полиции в Нанте - РИА Новости, 28.05.2021

СМИ рассказали о подозреваемом в нападении на сотрудницу полиции в Нанте

Напавший на сотрудницу полиции под французским Нантом ранее фигурировал в реестре по предупреждению радикализации террористического характера, пишет газета... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T15:04

2021-05-28T15:04

2021-05-28T15:33

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нант

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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Напавший на сотрудницу полиции под французским Нантом ранее фигурировал в реестре по предупреждению радикализации террористического характера, пишет газета Parisien.По информации издания, нападавшим является мужчина 39 лет. Его личность уже была известна полиции.Сообщается, что задержанный жандармами подозреваемый был освобожден из тюрьмы несколько месяцев назад. Он отбывал тюремное заключение несколько лет за ряд преступлений, связанных с нарушением уголовного права.В тюрьме ему поставили диагноз психическое расстройство, шизофрения. При этом о его радикализации также стало известно в тюрьме из-за его строгого исповедания ислама, а также из-за словесных провокаций, связанных с религией, сообщает телеканал.В пятницу утром неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции во французской коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом. Пострадавшая получила серьезные ранения.Инцидент произошел в полицейском участке, после нападения злоумышленник забрал у пострадавшей пистолет и скрылся. Позже СМИ сообщили, что подозреваемый задержан, при задержании пострадали двое полицейских.На данный момент нет информации о возможных мотивах преступления.

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Оцепленная территория: под Нантом ведутся поиски напавшего на полицейскую Оцепленная территория: под Нантом ведутся поиски напавшего на полицейскую 2021-05-28T15:04 true PT0M42S

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