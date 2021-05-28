https://ria.ru/20210528/musin-1734547211.html

Обвинение запросило более 14 лет колонии для экс-главы Татфондбанка

Обвинение запросило более 14 лет колонии для экс-главы Татфондбанка - РИА Новости, 28.05.2021

Обвинение запросило более 14 лет колонии для экс-главы Татфондбанка

Гособвинение в ходе судебных прений в пятницу запросило 14 лет и 9 месяцев колонии общего режима для бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:11

2021-05-28T11:11

2021-05-28T11:11

роберт мусин

татфондбанк

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Гособвинение в ходе судебных прений в пятницу запросило 14 лет и 9 месяцев колонии общего режима для бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, которого обвиняют в шести эпизодах злоупотребления полномочиями на 53 миллиарда рублей, передаёт корреспондент РИА Новости."По совокупности преступлений путём частичного сложения назначить наказание Мусину Роберту Ринатовичу… в виде лишения свободы сроком на 14 лет 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказал гособвинитель Динар Чуркин.Также гособвинение предложило лишить Мусина права занимать должности в организациях, связанных с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года, лишить его государственной награды – медали ордена за заслуги перед отечеством 2 степени. Гособвинение в полном объёме поддержало удовлетворение гражданского иска АСВ к Мусину на сумму 47,2 миллиарда рублей.В ходе судебного заседания гособвинители Динар Чуркин и Руслан Губаев напомнили, что Мусину предъявлено обвинение в совершении шести эпизодов преступлений, предусмотренных статьей "злоупотребление полномочиями". По версии следствия, с января 2013 года по декабрь 2016 года обвиняемый использовал свои полномочия вопреки законным интересам Татфондбанка для извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц. В частности, как установлено, он неоднократно давал подчинённым указания необоснованно выдавать подконтрольным ему фирмам кредиты, которые затем не выплачивались, ряд компаний деятельность вообще не вели. Также Мусину вменяется вывод залогового имущества по ранее выданным кредитам. Общий ущерб от действий Мусина, как установлено следствием, составляет 53 миллиарда рублей.Вахитовский райсуд начал рассматривать по существу дело в отношении Мусина в августе 2019 года. Мусин был заключен под стражу Советским райсудом Казани 3 марта 2017 года по подозрению в мошенничестве с кредитом Центробанка РФ в особо крупном размере. Приволжский районный суд 26 января 2018 года по ходатайству следствия изменил меру пресечения на домашний арест.ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице АСВ, а 3 марта 2017 года отозвал у банка лицензию. По состоянию на июль 2017 года временная администрация оценивала активы банка в 71,4 миллиарда рублей, а обязательства – в 189,7 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка составила 118,3 миллиарда рублей. Арбитражный суд Татарстана в апреле 2018 года признал кредитную организацию банкротом.

https://ria.ru/20180202/1513859147.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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роберт мусин, татфондбанк, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия