https://ria.ru/20210528/ministr-1734519195.html

Глава Министерства энергетики США Грэнхолм назвала российский газ "самым грязным" в мире

Глава Министерства энергетики США Грэнхолм назвала российский газ "самым грязным" в мире - РИА Новости, 28.05.2021

Глава Министерства энергетики США Грэнхолм назвала российский газ "самым грязным" в мире

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм дистанцировалась от решения администрации президента Джо Байдена вывести из-под санкций компанию-оператора... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T08:54

2021-05-28T08:54

2021-05-28T08:54

вальдемар гердт

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

алексей пушков

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм дистанцировалась от решения администрации президента Джо Байдена вывести из-под санкций компанию-оператора трубопровода "Северный поток 2", назвав также российский газ "самым грязным" в мире."Я не участвовала в этих обсуждениях относительно санкций", - сказала Грэнхолм на слушаниях в конгрессе на вопрос о том, почему администрация приняла именно такое решение.По ее словам, она по-прежнему против строительства трубопровода по целому ряду причин."Очевидно, этот вопрос о санкциях против трубопровода нужно было поднять на намного более ранней стадии его строительства. Это хороший урок на будущее. Мы должны были остановить его до того, как он был построен, а не после", - добавила она."Молекулы свободы"Российский сенатор Алексей Пушков высмеял заявление Грэнхолм."Иначе в ее оценках как министра энергетики США чего-то не хватает. Но уверен, что она так и считает. Просто сказать забыла", - добавил он.Санкции контрпродуктивныБайден ранее признал, что санкции против "Северного потока — 2" на данном этапе контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению. Кроме того, на минувшей неделе Вашингтон отказался от санкций против оператора проекта компании Nord Stream 2 AG и ее руководителя, посчитав, что это противоречит американским национальным интересам.Комментарий ПесковаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, напомнил, что позиция Москвы заключается в том, что санкции неэффективны в целом.Отвечая на вопрос, ожидают ли в Кремле спада санкционной риторики по итогам планируемой встречи лидеров России и США, Песков напомнил, что президент Владимир Путин сам тему санкций не поднимает."Не стоит усиливать давление"Заявление президента США Джо Байдена о контрпродуктивности санкций в отношении "Северного потока — 2" говорит о том, что в Вашингтоне убедились — в Берлине твердо привержены реализации "Северного потока — 2", заявил РИА Новости член комитета бундестага ФРГ по международной политике Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии")."Это не победа, но это остановка многолетнего курса, направленного на эскалацию. Америка поняла, что не стоит усиливать давление на нас. Они умудрялись довольно долго нагнетать обстановку вокруг "Северного потока — 2", но им дали понять, что такое поведение может привести к тому, что США потеряют союзника в лице Германии в Европе", - считает Гердт."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

https://ria.ru/20210527/velikobritaniya-1734502688.html

https://ria.ru/20210526/ukraina-1734324855.html

https://ria.ru/20210526/potok-1733941942.html

https://ria.ru/20210526/gazoprovod-1733930829.html

россия

балтийское море

сша

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вальдемар гердт, россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, алексей пушков, джо байден, сша, в мире