https://ria.ru/20210528/medvezhonok-1734588244.html
Из дома в приют: медвежонок из Чебаркуля покинул своего хозяина
Из дома в приют: медвежонок из Чебаркуля покинул своего хозяина - РИА Новости, 28.05.2021
Из дома в приют: медвежонок из Чебаркуля покинул своего хозяина
Полицейские из Челябинской области изъяли у местного жителя медвежонка. Внимание органов привлекло видео, где зверь ходит без поводка и намордника в окружении детей.
2021-05-28T14:09
2021-05-28T14:09
2021-05-28T14:12
хорошие новости
видео
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Владельцем оказался бывший участковый. Он нашел новорожденного медвежонка на трассе и забрал домой. На протяжении нескольких месяцев Вячеслав Левушкин выкармливал Машеньку, так он назвал питомца. Сейчас медвежонок находится в приюте для диких животных. После проведения полного обследования будет принято решение, сможет ли животное адаптироваться к жизни в дикой природе.
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Из дома в приют: медвежонок из Чебаркуля покинул своего хозяина
Полицейские из Челябинской области изъяли у местного жителя медвежонка. Внимание органов привлекло видео, где зверь ходит без поводка и намордника в окружении детей. Владельцем оказался бывший участковый. Он нашел новорожденного медвежонка на трассе и забрал домой. На протяжении нескольких месяцев Вячеслав Левушкин выкармливал Машеньку, так он назвал питомца. Сейчас медвежонок находится в приюте для диких животных. После проведения полного обследования будет принято решение, сможет ли животное адаптироваться к жизни в дикой природе.
2021-05-28T14:09
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PT1M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, видео
Из дома в приют: медвежонок из Чебаркуля покинул своего хозяина
Полицейские из Челябинской области изъяли у местного жителя медвежонка. Внимание органов привлекло видео, где зверь ходит без поводка и намордника в окружении детей.
2021-05-28T14:09
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PT1M16S
Из дома в приют: медвежонок из Чебаркуля покинул своего хозяина
14:09 28.05.2021 (обновлено: 14:12 28.05.2021)
Полицейские из Челябинской области изъяли у местного жителя медвежонка. Внимание органов привлекло видео, где зверь ходит без поводка и намордника в окружении детей.