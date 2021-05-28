https://ria.ru/20210528/medvezhonok-1734588244.html

Из дома в приют: медвежонок из Чебаркуля покинул своего хозяина

Из дома в приют: медвежонок из Чебаркуля покинул своего хозяина - РИА Новости, 28.05.2021

Из дома в приют: медвежонок из Чебаркуля покинул своего хозяина

Полицейские из Челябинской области изъяли у местного жителя медвежонка. Внимание органов привлекло видео, где зверь ходит без поводка и намордника в окружении детей.

2021-05-28T14:09

2021-05-28T14:09

2021-05-28T14:12

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Владельцем оказался бывший участковый. Он нашел новорожденного медвежонка на трассе и забрал домой. На протяжении нескольких месяцев Вячеслав Левушкин выкармливал Машеньку, так он назвал питомца. Сейчас медвежонок находится в приюте для диких животных. После проведения полного обследования будет принято решение, сможет ли животное адаптироваться к жизни в дикой природе.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Из дома в приют: медвежонок из Чебаркуля покинул своего хозяина Полицейские из Челябинской области изъяли у местного жителя медвежонка. Внимание органов привлекло видео, где зверь ходит без поводка и намордника в окружении детей. Владельцем оказался бывший участковый. Он нашел новорожденного медвежонка на трассе и забрал домой. На протяжении нескольких месяцев Вячеслав Левушкин выкармливал Машеньку, так он назвал питомца. Сейчас медвежонок находится в приюте для диких животных. После проведения полного обследования будет принято решение, сможет ли животное адаптироваться к жизни в дикой природе. 2021-05-28T14:09 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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