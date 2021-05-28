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Матвиенко назвала заявление о "грязном" российском газе необоснованным
Матвиенко назвала заявление о "грязном" российском газе необоснованным - РИА Новости, 28.05.2021
Матвиенко назвала заявление о "грязном" российском газе необоснованным
Заявление министра энергетики США о "загрязненности" российского газа необоснованно, пример манипулирования "зеленой повесткой", недобросовестной конкуренции,... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T14:36
2021-05-28T14:38
россия
северный поток — 2
европа
экономика
валентина матвиенко
сша
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Заявление министра энергетики США о "загрязненности" российского газа необоснованно, пример манипулирования "зеленой повесткой", недобросовестной конкуренции, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Трудно себе представить, что человек такого высокого ранга, министр энергетики, может быть настолько непрофессионален, что делает такие заявления", - сказала спикер на брифинге журналистам по итогам Невского международного экологического конгресса.По ее мнению, это пример манипулирования, "использования "зелёной повестки" для недобросовестной конкуренции".Матвиенко отметила, что для таких заявлений нет "никаких объективных оснований".Парламентарий предположила, что у министра "может быть, вырвалось раздражение, что не удалось остановить "Северный поток — 2".Она напомнила, что с середины прошлого века Россия поставляет углеводороды в Европу, другие страны мира, и за это время никаких претензий к нашей стране не было. "Россия зарекомендовала себя надёжным поставщиком", - сказала она.Матвиенко подчеркнула, что если говорить о позиции США, что наш газ плохой, а сланцевый хороший, то по оценкам специалистов "от разработки газа в США в четыре раза выше вред экологии, чем углеводородный след от газодобычи в РФ".
https://ria.ru/20210528/gaz-1734540739.html
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россия, северный поток — 2, европа, экономика, валентина матвиенко, сша, в мире

Матвиенко назвала заявление о "грязном" российском газе необоснованным

14:36 28.05.2021 (обновлено: 14:38 28.05.2021)
 
© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Заявление министра энергетики США о "загрязненности" российского газа необоснованно, пример манипулирования "зеленой повесткой", недобросовестной конкуренции, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Трудно себе представить, что человек такого высокого ранга, министр энергетики, может быть настолько непрофессионален, что делает такие заявления", - сказала спикер на брифинге журналистам по итогам Невского международного экологического конгресса.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
10:39
Новак ответил на слова главы Минэнерго США о "грязном" российском газе
По ее мнению, это пример манипулирования, "использования "зелёной повестки" для недобросовестной конкуренции".
Матвиенко отметила, что для таких заявлений нет "никаких объективных оснований".
Парламентарий предположила, что у министра "может быть, вырвалось раздражение, что не удалось остановить "Северный поток — 2".
Она напомнила, что с середины прошлого века Россия поставляет углеводороды в Европу, другие страны мира, и за это время никаких претензий к нашей стране не было. "Россия зарекомендовала себя надёжным поставщиком", - сказала она.
Матвиенко подчеркнула, что если говорить о позиции США, что наш газ плохой, а сланцевый хороший, то по оценкам специалистов "от разработки газа в США в четыре раза выше вред экологии, чем углеводородный след от газодобычи в РФ".
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
08:54
Глава Министерства энергетики США Грэнхолм назвала российский газ "самым грязным" в мире
 
РоссияСеверный поток — 2ЕвропаЭкономикаВалентина МатвиенкоСШАВ мире
 
 
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