https://ria.ru/20210528/matvienko-1734558488.html

Экологическая повестка не должна быть причиной санкций, заявила Матвиенко

Экологическая повестка не должна быть причиной санкций, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.05.2021

Экологическая повестка не должна быть причиной санкций, заявила Матвиенко

Вопросы экологической повестки не должны быть причинами санкционного давления, торговых войн, недобросовестной конкуренции, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T12:01

2021-05-28T12:01

2021-05-28T12:01

валентина матвиенко

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Вопросы экологической повестки не должны быть причинами санкционного давления, торговых войн, недобросовестной конкуренции, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."В настоящее время идет формирование рынка "зеленых инвестиций". Ряд стран уже заявили о переходе на "зеленые технологии". Лидерство в этих вопросах не менее важно, чем в цифровых технологиях", - сказала парламентарий, выступая в пятницу на пленарном заседании Невского международного экологического форума.Однако, по словам спикера, недопустимо, чтобы борьба с экологическими угрозами "превращалась в инструмент торговых войн, санкционного давления, агрессивного сдерживания конкурентов, не на общественном, не на межгосударственном уровне".Матвиенко уверена, что вопросы экологии должны находиться в плоскости сотрудничества и партнерства."Сегодня необходимо отложить идеологические разногласия и сообща противостоять не знающим границ глобальным вызовам, один из которых - негативные последствия изменений климата", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20210421/otvetstvennost-1729253381.html

https://ria.ru/20191224/1562761684.html

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валентина матвиенко, в мире