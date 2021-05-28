Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734560854.html
Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Путиным
Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Путиным - РИА Новости, 28.05.2021
Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:13
2021-05-28T12:27
россия
ryanair
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734548379_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_027eaf1db3aff5fefc0a3b6a406ddef1.jpg
МИНСК, 28 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Лукашенко вылетел в Сочи для переговоров с Путиным", - говорится в сообщении.Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, повестка встречи в основном экономическая, Москва также ожидает, что Лукашенко проинформирует о ситуации с самолетом Ryanair и задержанной россиянкой Софьей Сапегой. По словам Пескова, у Лукашенко будет возможность детально рассказать об обстоятельствах и причинах произошедшего.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании россиянки Софии Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.
https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734552800.html
https://ria.ru/20210527/stoltenberg-1734505291.html
россия
белоруссия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734548379_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_ded7bf41ed01574a0b9610a57a217963.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ryanair, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире, сочи

Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Путиным

12:13 28.05.2021 (обновлено: 12:27 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Лукашенко вылетел в Сочи для переговоров с Путиным", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 11:33
Любая попытка поглощения государства вызовет отпор, заявил Лукашенко
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, повестка встречи в основном экономическая, Москва также ожидает, что Лукашенко проинформирует о ситуации с самолетом Ryanair и задержанной россиянкой Софьей Сапегой. По словам Пескова, у Лукашенко будет возможность детально рассказать об обстоятельствах и причинах произошедшего.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании россиянки Софии Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 21:48
Генсек НАТО увидел сходство в "моделях поведения" России и Белоруссии
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.
 
РоссияRyanairАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ миреСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31ФСБ задержала в Саратове 14 членов украинской радикальной группировки
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
23:27В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
23:16В Москве мужчину ранили ножом во время конфликта
Лента новостейМолния