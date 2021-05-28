https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734560854.html

Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Путиным

Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Путиным - РИА Новости, 28.05.2021

Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T12:13

2021-05-28T12:13

2021-05-28T12:27

россия

ryanair

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

сочи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734548379_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_027eaf1db3aff5fefc0a3b6a406ddef1.jpg

МИНСК, 28 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Лукашенко вылетел в Сочи для переговоров с Путиным", - говорится в сообщении.Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, повестка встречи в основном экономическая, Москва также ожидает, что Лукашенко проинформирует о ситуации с самолетом Ryanair и задержанной россиянкой Софьей Сапегой. По словам Пескова, у Лукашенко будет возможность детально рассказать об обстоятельствах и причинах произошедшего.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании россиянки Софии Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.

https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734552800.html

https://ria.ru/20210527/stoltenberg-1734505291.html

россия

белоруссия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ryanair, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире, сочи