Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Путиным
12:13 28.05.2021 (обновлено: 12:27 28.05.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
МИНСК, 28 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Лукашенко вылетел в Сочи для переговоров с Путиным", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, повестка встречи в основном экономическая, Москва также ожидает, что Лукашенко проинформирует о ситуации с самолетом Ryanair и задержанной россиянкой Софьей Сапегой. По словам Пескова, у Лукашенко будет возможность детально рассказать об обстоятельствах и причинах произошедшего.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании россиянки Софии Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.