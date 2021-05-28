Лукашенко предложил главам правительств СНГ посетить Беловежскую пущу

"Здесь, к сожалению, наши бывшие руководители поставили точку в существовании Советского Союза. Может быть, и в Беловежскую пущу на экскурсию съездим. Я готов вас принять. Все там осталось так, как было. Мы это бережно храним...если бы я вас туда пригласил и сам был экскурсоводом, я бы очень много интересного рассказал, как там все было, как вели себя руководители и как элементарно одним росчерком пера была уничтожена не просто великая страна, а мощнейший центр силы, без которого не решалась ни одна проблема. Но это было вчера", - отметил глава Белоруссии.