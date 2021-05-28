Лукашенко предложил главам правительств СНГ посетить Беловежскую пущу
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами правительств стран СНГ предложить провести экскурсию в Беловежской пуще, чтобы рассказать о том, как перестал существовать Советский Союз.
"Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить вас с 30-летием образования Содружества Независимых Государств. Очень прошу передать главам ваших стран мое приглашение посетить Белорусь 15 октября для участия в заседании Совета глав государств СНГ, которое будет приурочено к этому юбилею. Надо здесь встретиться", - сказал Лукашенко.
Он также предложил провести экскурсию.
"Здесь, к сожалению, наши бывшие руководители поставили точку в существовании Советского Союза. Может быть, и в Беловежскую пущу на экскурсию съездим. Я готов вас принять. Все там осталось так, как было. Мы это бережно храним...если бы я вас туда пригласил и сам был экскурсоводом, я бы очень много интересного рассказал, как там все было, как вели себя руководители и как элементарно одним росчерком пера была уничтожена не просто великая страна, а мощнейший центр силы, без которого не решалась ни одна проблема. Но это было вчера", - отметил глава Белоруссии.
"Сегодня на этом пространстве существуют суверенные, независимые государства. Не надо тут друг на друга кричать, я об этом говорил три дня назад в парламенте, что кто-то кого-то хочет куда-то включить, поджать, объединить", - добавил он.
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