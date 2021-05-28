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Внешние силы целенаправленно работают против СНГ, заявил Лукашенко
Внешние силы целенаправленно работают против СНГ, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.05.2021
Внешние силы целенаправленно работают против СНГ, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внешние силы ведут целенаправленную работу против Содружества независимых государств, что является... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T10:46
2021-05-28T10:46
2021-05-28T10:46
александр лукашенко
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внешние силы ведут целенаправленную работу против Содружества независимых государств, что является аргументом в пользу развития интеграции."Нам как никогда нужны солидарность и единство", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств Содружества. Его слова приводит Sputnik Беларусь.По словам президента, аргументом в пользу интеграции является целенаправленная работа внешних сил против Содружества.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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александр лукашенко, снг, минск, белоруссия, в мире