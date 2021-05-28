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Внешние силы целенаправленно работают против СНГ, заявил Лукашенко
Внешние силы целенаправленно работают против СНГ, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.05.2021
Внешние силы целенаправленно работают против СНГ, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внешние силы ведут целенаправленную работу против Содружества независимых государств, что является... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T10:46
2021-05-28T10:46
александр лукашенко
снг
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внешние силы ведут целенаправленную работу против Содружества независимых государств, что является аргументом в пользу развития интеграции."Нам как никогда нужны солидарность и единство", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств Содружества. Его слова приводит Sputnik Беларусь.По словам президента, аргументом в пользу интеграции является целенаправленная работа внешних сил против Содружества.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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александр лукашенко, снг, минск, белоруссия, в мире

Внешние силы целенаправленно работают против СНГ, заявил Лукашенко

10:46 28.05.2021
 
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внешние силы ведут целенаправленную работу против Содружества независимых государств, что является аргументом в пользу развития интеграции.
"Нам как никогда нужны солидарность и единство", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств Содружества. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
По словам президента, аргументом в пользу интеграции является целенаправленная работа внешних сил против Содружества.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 10:14
СНГ состоялось и подтверждает свою жизнеспособность, заявил Лукашенко
 
Александр ЛукашенкоСНГМинскБелоруссияВ мире
 
 
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