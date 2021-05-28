https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734535885.html
СНГ состоялось и подтверждает свою жизнеспособность, заявил Лукашенко
СНГ состоялось и подтверждает свою жизнеспособность, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.05.2021
СНГ состоялось и подтверждает свою жизнеспособность, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Содружество независимых государств состоялось и подтверждает свою жизнеспособность в сложное время, нужно... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T10:14
2021-05-28T10:14
2021-05-28T10:53
россия
евразийский экономический союз
александр лукашенко
снг
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597200748_0:42:3075:1772_1920x0_80_0_0_21a5a67f9dfed39cac27fb489deb6d91.jpg
МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Содружество независимых государств состоялось и подтверждает свою жизнеспособность в сложное время, нужно поставить в приоритет развитие общего экономического пространства."Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств Содружества. Его слова приводит Sputnik Беларусь.Он высказал мнение, что основное внимание в СНГ нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства.Президент заявил, что если члены СНГ в ближайшее время не решат это, говорить о существовании эффективного Содружества независимых государств не придется. "Даже скажу - и ЕАЭС. Настало время, окончательно расставив все точки над "i", принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений наших государств. Фундамент - это экономика", - подчеркнул белорусский президент.По его словам, необходимым условием успешного развития экономической интеграции должны быть совершенствование документов Содружества, их гармонизация с нормативно-правовой базой Евразийского экономического союза. "И потом очень эффективно двигаться вперед", - добавил Лукашенко.Президент констатировал, что страны СНГ имеют колоссальный опыт нескольких поколений, многовековые традиции дружбы и добрососедства, силу духовного единства. "Что мы и продемонстрировали вместе с вами. Мы имеем то, что подарили нам деды и прадеды, наши родители, победив в самой кровавой войне прошлого века", - сказал он.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
https://ria.ru/20210402/sng-1603928387.html
https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734542271.html
https://ria.ru/20210527/putin-1734390788.html
россия
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597200748_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_20f6c893f14121541aae98a89439b8a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евразийский экономический союз, александр лукашенко, снг, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 28 мая - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что Содружество независимых государств состоялось и подтверждает свою жизнеспособность в сложное время, нужно поставить в приоритет развитие общего экономического пространства.
"Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске
на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств Содружества. Его слова приводит Sputnik Беларусь
.
Он высказал мнение, что основное внимание в СНГ нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства.
"Одним из незыблемых приоритетов внешней политики Республики Беларусь сегодня является развитие связей внутри нашего объединения. Наиболее актуальные задачи Содружества мы обозначили в программных документах белорусского председательства, также продвигаем их и в формате ЕАЭС
. Многие из них нами уже реализованы в рамках Союзного государства Беларуси и России
. Очевидно, что основное внимание правительств стран СНГ
и его рабочих органов нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства", - заявил глава белорусского государства.
Президент заявил, что если члены СНГ в ближайшее время не решат это, говорить о существовании эффективного Содружества независимых государств не придется. "Даже скажу - и ЕАЭС. Настало время, окончательно расставив все точки над "i", принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений наших государств. Фундамент - это экономика", - подчеркнул белорусский президент.
По его словам, необходимым условием успешного развития экономической интеграции должны быть совершенствование документов Содружества, их гармонизация с нормативно-правовой базой Евразийского экономического союза. "И потом очень эффективно двигаться вперед", - добавил Лукашенко.
Президент констатировал, что страны СНГ имеют колоссальный опыт нескольких поколений, многовековые традиции дружбы и добрососедства, силу духовного единства. "Что мы и продемонстрировали вместе с вами. Мы имеем то, что подарили нам деды и прадеды, наши родители, победив в самой кровавой войне прошлого века", - сказал он.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>