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СНГ состоялось и подтверждает свою жизнеспособность, заявил Лукашенко
СНГ состоялось и подтверждает свою жизнеспособность, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.05.2021
СНГ состоялось и подтверждает свою жизнеспособность, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Содружество независимых государств состоялось и подтверждает свою жизнеспособность в сложное время, нужно... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T10:14
2021-05-28T10:53
россия
евразийский экономический союз
александр лукашенко
снг
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Содружество независимых государств состоялось и подтверждает свою жизнеспособность в сложное время, нужно поставить в приоритет развитие общего экономического пространства."Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств Содружества. Его слова приводит Sputnik Беларусь.Он высказал мнение, что основное внимание в СНГ нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства.Президент заявил, что если члены СНГ в ближайшее время не решат это, говорить о существовании эффективного Содружества независимых государств не придется. "Даже скажу - и ЕАЭС. Настало время, окончательно расставив все точки над "i", принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений наших государств. Фундамент - это экономика", - подчеркнул белорусский президент.По его словам, необходимым условием успешного развития экономической интеграции должны быть совершенствование документов Содружества, их гармонизация с нормативно-правовой базой Евразийского экономического союза. "И потом очень эффективно двигаться вперед", - добавил Лукашенко.Президент констатировал, что страны СНГ имеют колоссальный опыт нескольких поколений, многовековые традиции дружбы и добрососедства, силу духовного единства. "Что мы и продемонстрировали вместе с вами. Мы имеем то, что подарили нам деды и прадеды, наши родители, победив в самой кровавой войне прошлого века", - сказал он.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20210402/sng-1603928387.html
https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734542271.html
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россия, евразийский экономический союз, александр лукашенко, снг, минск, белоруссия, в мире

СНГ состоялось и подтверждает свою жизнеспособность, заявил Лукашенко

10:14 28.05.2021 (обновлено: 10:53 28.05.2021)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Содружество независимых государств состоялось и подтверждает свою жизнеспособность в сложное время, нужно поставить в приоритет развитие общего экономического пространства.
"Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств Содружества. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 12:09
В МИД заявили о безальтернативности СНГ на постсоветском пространстве
Он высказал мнение, что основное внимание в СНГ нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства.
"Одним из незыблемых приоритетов внешней политики Республики Беларусь сегодня является развитие связей внутри нашего объединения. Наиболее актуальные задачи Содружества мы обозначили в программных документах белорусского председательства, также продвигаем их и в формате ЕАЭС. Многие из них нами уже реализованы в рамках Союзного государства Беларуси и России. Очевидно, что основное внимание правительств стран СНГ и его рабочих органов нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства", - заявил глава белорусского государства.
Президент заявил, что если члены СНГ в ближайшее время не решат это, говорить о существовании эффективного Содружества независимых государств не придется. "Даже скажу - и ЕАЭС. Настало время, окончательно расставив все точки над "i", принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений наших государств. Фундамент - это экономика", - подчеркнул белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
10:46
Внешние силы целенаправленно работают против СНГ, заявил Лукашенко
По его словам, необходимым условием успешного развития экономической интеграции должны быть совершенствование документов Содружества, их гармонизация с нормативно-правовой базой Евразийского экономического союза. "И потом очень эффективно двигаться вперед", - добавил Лукашенко.
Президент констатировал, что страны СНГ имеют колоссальный опыт нескольких поколений, многовековые традиции дружбы и добрососедства, силу духовного единства. "Что мы и продемонстрировали вместе с вами. Мы имеем то, что подарили нам деды и прадеды, наши родители, победив в самой кровавой войне прошлого века", - сказал он.
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
Вчера, 12:06
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РоссияЕвразийский экономический союзАлександр ЛукашенкоСНГМинскБелоруссияВ мире
 
 
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