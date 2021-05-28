https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734535885.html

СНГ состоялось и подтверждает свою жизнеспособность, заявил Лукашенко

СНГ состоялось и подтверждает свою жизнеспособность, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.05.2021

СНГ состоялось и подтверждает свою жизнеспособность, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Содружество независимых государств состоялось и подтверждает свою жизнеспособность в сложное время, нужно... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T10:14

2021-05-28T10:14

2021-05-28T10:53

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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Содружество независимых государств состоялось и подтверждает свою жизнеспособность в сложное время, нужно поставить в приоритет развитие общего экономического пространства."Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств Содружества. Его слова приводит Sputnik Беларусь.Он высказал мнение, что основное внимание в СНГ нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства.Президент заявил, что если члены СНГ в ближайшее время не решат это, говорить о существовании эффективного Содружества независимых государств не придется. "Даже скажу - и ЕАЭС. Настало время, окончательно расставив все точки над "i", принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений наших государств. Фундамент - это экономика", - подчеркнул белорусский президент.По его словам, необходимым условием успешного развития экономической интеграции должны быть совершенствование документов Содружества, их гармонизация с нормативно-правовой базой Евразийского экономического союза. "И потом очень эффективно двигаться вперед", - добавил Лукашенко.Президент констатировал, что страны СНГ имеют колоссальный опыт нескольких поколений, многовековые традиции дружбы и добрососедства, силу духовного единства. "Что мы и продемонстрировали вместе с вами. Мы имеем то, что подарили нам деды и прадеды, наши родители, победив в самой кровавой войне прошлого века", - сказал он.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20210402/sng-1603928387.html

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россия, евразийский экономический союз, александр лукашенко, снг, минск, белоруссия, в мире