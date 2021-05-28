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Культура
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"Сексуальность зашкаливает": в Сети обсуждают "Раздетую" Ани Лорак
"Сексуальность зашкаливает": в Сети обсуждают "Раздетую" Ани Лорак - РИА Новости, 28.05.2021
"Сексуальность зашкаливает": в Сети обсуждают "Раздетую" Ани Лорак
Ани Лорак представила на всех цифровых площадках новый чувственный трек "Раздетая", а на YouTube клип, снятый на Мальдивах. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T15:01
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Ани Лорак представила на всех цифровых площадках новый чувственный трек "Раздетая", а на YouTube клип, снятый на Мальдивах. По словам создателей клипа, эта история должна вдохновлять "слушателей отдаться главному чувству и быть счастливыми в моменте". В ролике действие происходит на райских Мальдивских островах, где молодой и красивый фотограф находит на берегу загадочную морскую нимфу (Лорак), которая сразу становится его музой. Вдохновленный ее женской энергией, герой делает с ней невероятные кадры и, конечно же, влюбляется. И именно в этот момент то ли получив множество фотографий с отдыха, то ли из-за своей мистической сущности, нимфа внезапно идет к океану и исчезает. В комментариях зрители написали, что новое видео Ани Лорак получилось "красивым" и "сексуальным".
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, youtube, мальдивы, ани лорак, музыка, новости культуры

"Сексуальность зашкаливает": в Сети обсуждают "Раздетую" Ани Лорак

15:01 28.05.2021 (обновлено: 15:02 28.05.2021)
 
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Ани Лорак представила на всех цифровых площадках новый чувственный трек "Раздетая", а на YouTube клип, снятый на Мальдивах.

"Раздетая" — это не просто песня. Это гимн всех влюбленных — верных, смелых, готовых преодолеть любые расстояния", — рассказала о своей работе певица в Instagram.

По словам создателей клипа, эта история должна вдохновлять "слушателей отдаться главному чувству и быть счастливыми в моменте".
В ролике действие происходит на райских Мальдивских островах, где молодой и красивый фотограф находит на берегу загадочную морскую нимфу (Лорак), которая сразу становится его музой.
Вдохновленный ее женской энергией, герой делает с ней невероятные кадры и, конечно же, влюбляется. И именно в этот момент то ли получив множество фотографий с отдыха, то ли из-за своей мистической сущности, нимфа внезапно идет к океану и исчезает.
В комментариях зрители написали, что новое видео Ани Лорак получилось "красивым" и "сексуальным".

"Не зря съездила на Мальдивы! Шикарная песня, обалденный клип, прекрасная премьера", "Сексуальность зашкаливает! И песня сто процентов хит", "Красивый клип. Такая романтичная история про красавицу из моря. Замечательная работа", — поделились мнением пользователи YouTube.

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