https://ria.ru/20210528/lorak-1734573679.html

"Сексуальность зашкаливает": в Сети обсуждают "Раздетую" Ани Лорак

"Сексуальность зашкаливает": в Сети обсуждают "Раздетую" Ани Лорак - РИА Новости, 28.05.2021

"Сексуальность зашкаливает": в Сети обсуждают "Раздетую" Ани Лорак

Ани Лорак представила на всех цифровых площадках новый чувственный трек "Раздетая", а на YouTube клип, снятый на Мальдивах. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T15:01

2021-05-28T15:01

2021-05-28T15:02

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Ани Лорак представила на всех цифровых площадках новый чувственный трек "Раздетая", а на YouTube клип, снятый на Мальдивах. По словам создателей клипа, эта история должна вдохновлять "слушателей отдаться главному чувству и быть счастливыми в моменте". В ролике действие происходит на райских Мальдивских островах, где молодой и красивый фотограф находит на берегу загадочную морскую нимфу (Лорак), которая сразу становится его музой. Вдохновленный ее женской энергией, герой делает с ней невероятные кадры и, конечно же, влюбляется. И именно в этот момент то ли получив множество фотографий с отдыха, то ли из-за своей мистической сущности, нимфа внезапно идет к океану и исчезает. В комментариях зрители написали, что новое видео Ани Лорак получилось "красивым" и "сексуальным".

https://ria.ru/20210228/lorak-1599090359.html

мальдивы

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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, youtube, мальдивы, ани лорак, музыка, новости культуры