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Космический мусор продырявил канадский манипулятор на МКС
Космический мусор продырявил канадский манипулятор на МКС - РИА Новости, 28.05.2021
Космический мусор продырявил канадский манипулятор на МКС
Космический мусор попал в канадский дистанционный манипулятор на Международной космической станции (МКС), оставив в нем небольшую дырку, но это не сказалось на... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T22:24
2021-05-28T22:24
2021-05-28T23:03
наука
акихико хосиде
тома песке
олег новицкий
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Космический мусор попал в канадский дистанционный манипулятор на Международной космической станции (МКС), оставив в нем небольшую дырку, но это не сказалось на работе робототехнического устройства, сообщило Канадское космическое агентство (ККА)."Одно такое попадание (космического мусора) было обнаружено недавно во время обычного осмотра манипулятора Canadarm2 12 мая. Специалисты из ККА и НАСА работали вместе, чтобы получить детальные изображения района (попадания) и оценить удар, который пришёлся на одну из балок Canadarm2", - говорится в сообщении на сайте космического агентства.ККА привело фотографию манипулятора, на которой видна дырка на белом теплозащитном покрытии."Несмотря на удар, результаты продолжающегося анализа показывают, что на работе манипулятора это не сказалось. Повреждение ограничилось маленькой секцией на балке манипулятора и теплозащитном покрытии", - отметило ККА.Канадский манипулятор на МКС используется для обслуживания внешней поверхности станции, замены оборудования, транспортировки грузов и космонавтов, а также ловли космических кораблей для их присоединения к МКС. Он может управляться как экипажем станции, так и наземными специалистами.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
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https://radiosputnik.ria.ru/20210514/1732245633.html
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акихико хосиде, тома песке, олег новицкий, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса