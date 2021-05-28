https://ria.ru/20210528/koronavirus-1734595427.html
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 28.05.2021
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, последнюю неделю упало число заболевших и госпитализированных, но уровень остается достаточно высоким,... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T14:38
2021-05-28T14:38
2021-05-28T14:48
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, последнюю неделю упало число заболевших и госпитализированных, но уровень остается достаточно высоким, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1"."Я должен сказать, что она стабилизировалась (ситуация по коронавирусу), у нас уже нет такого недельного роста. У нас за прошлую неделю даже упали по числу госпитализаций и по количеству выявленных больных. Посмотрим, как эта неделя закончится, но я думаю, она будет как максимум на том же уровне" - сообщил Собянин.Вместе с тем, он подчеркнул, что сам уровень остается достаточно высоким."Поэтому надо не забываться, охраняться и беречь себя, прививаться", - заключил мэр.
https://ria.ru/20210527/virus-1734428616.html
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