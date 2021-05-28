https://ria.ru/20210528/koronavirus-1734595427.html

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 28.05.2021

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, последнюю неделю упало число заболевших и госпитализированных, но уровень остается достаточно высоким,... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T14:38

2021-05-28T14:38

2021-05-28T14:48

здоровье - общество

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599755108_0:20:3109:1769_1920x0_80_0_0_ff9e3405e0c0981b21968b046f6e9ba7.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, последнюю неделю упало число заболевших и госпитализированных, но уровень остается достаточно высоким, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1"."Я должен сказать, что она стабилизировалась (ситуация по коронавирусу), у нас уже нет такого недельного роста. У нас за прошлую неделю даже упали по числу госпитализаций и по количеству выявленных больных. Посмотрим, как эта неделя закончится, но я думаю, она будет как максимум на том же уровне" - сообщил Собянин.Вместе с тем, он подчеркнул, что сам уровень остается достаточно высоким."Поэтому надо не забываться, охраняться и беречь себя, прививаться", - заключил мэр.

https://ria.ru/20210527/virus-1734428616.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва