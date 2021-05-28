https://ria.ru/20210528/koronavirus-1734521831.html

NYT: у американской разведки есть данные о происхождении коронавируса

NYT: у американской разведки есть данные о происхождении коронавируса - РИА Новости, 28.05.2021

NYT: у американской разведки есть данные о происхождении коронавируса

Сотрудники американской разведки сообщили Белому дому, что у них есть ряд еще не проверенных данных о происхождении коронавируса, которые требуют... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T07:45

2021-05-28T07:45

2021-05-28T07:45

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сотрудники американской разведки сообщили Белому дому, что у них есть ряд еще не проверенных данных о происхождении коронавируса, которые требуют дополнительного компьютерного анализа, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.О каких именно данных идет речь, не уточняется. При этом, по словам источников, сотрудники разведки надеются задействовать "колоссальные" компьютерные мощности для установления происхождения вируса.В четверг президент США Джо Байден заявил, что выпустит отчет о происхождении коронавируса полностью, если не выяснится что-то, чего ему не было известно.Ранее Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. В сообщении приведены слова Байдена о том, что разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса - при передаче человеку от животного и из лаборатории; в течение 90 дней разведка должна с удвоенными усилиями продолжать сбор и анализ информации, а после информировать президента. Посольство КНР в США заявило, что Китай считает теорию о "лабораторной утечке" коронавируса клеветой.

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире