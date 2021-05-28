https://ria.ru/20210528/koronavirus-1734514057.html

В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19

В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19 - РИА Новости, 28.05.2021

В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19

Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом сообщил о розыгрыше 116,5 миллионов долларов среди вакцинированных от COVID-19, десять человек получат шанс выиграть по 1,5... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T01:04

2021-05-28T01:04

2021-05-28T01:04

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

калифорния

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733798784_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_33a69a383d615ece839bfef86784fa19.jpg

ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом сообщил о розыгрыше 116,5 миллионов долларов среди вакцинированных от COVID-19, десять человек получат шанс выиграть по 1,5 миллиона долларов."Калифорния запускает розыгрыш 116,5 миллионов долларов для вакцинированных калифорнийцев", - написал губернатор в Twitter.Десять человек, выбранных 15 июня, получат шанс выиграть по 1,5 миллиона долларов, еще 30 вакцинированных победителей, выбранных 4 и 11 июня, смогут получить по 50 тысяч долларов.Принять участие в лотерее смогут жители Калифорнии в возрасте от 12 лет, которые уже получили хотя бы первую прививку.Лотерея, объявленная в Калифорнии, уже не первая в своем роде в США. Ранее в мае губернатор штата Колорадо также заявил, что привитые жители штата получат шанс выиграть 1 миллион долларов в результате проводимой властями лотереи.

калифорния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, калифорния, сша, в мире