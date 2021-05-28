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В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19
В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19 - РИА Новости, 28.05.2021
В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19
Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом сообщил о розыгрыше 116,5 миллионов долларов среди вакцинированных от COVID-19, десять человек получат шанс выиграть по 1,5... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T01:04
2021-05-28T01:04
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коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом сообщил о розыгрыше 116,5 миллионов долларов среди вакцинированных от COVID-19, десять человек получат шанс выиграть по 1,5 миллиона долларов."Калифорния запускает розыгрыш 116,5 миллионов долларов для вакцинированных калифорнийцев", - написал губернатор в Twitter.Десять человек, выбранных 15 июня, получат шанс выиграть по 1,5 миллиона долларов, еще 30 вакцинированных победителей, выбранных 4 и 11 июня, смогут получить по 50 тысяч долларов.Принять участие в лотерее смогут жители Калифорнии в возрасте от 12 лет, которые уже получили хотя бы первую прививку.Лотерея, объявленная в Калифорнии, уже не первая в своем роде в США. Ранее в мае губернатор штата Колорадо также заявил, что привитые жители штата получат шанс выиграть 1 миллион долларов в результате проводимой властями лотереи.
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коронавирус covid-19, калифорния, сша, в мире

В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19

01:04 28.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Вакцинация от COVID-19
 Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом сообщил о розыгрыше 116,5 миллионов долларов среди вакцинированных от COVID-19, десять человек получат шанс выиграть по 1,5 миллиона долларов.
"Калифорния запускает розыгрыш 116,5 миллионов долларов для вакцинированных калифорнийцев", - написал губернатор в Twitter.
Десять человек, выбранных 15 июня, получат шанс выиграть по 1,5 миллиона долларов, еще 30 вакцинированных победителей, выбранных 4 и 11 июня, смогут получить по 50 тысяч долларов.
Принять участие в лотерее смогут жители Калифорнии в возрасте от 12 лет, которые уже получили хотя бы первую прививку.
Лотерея, объявленная в Калифорнии, уже не первая в своем роде в США. Ранее в мае губернатор штата Колорадо также заявил, что привитые жители штата получат шанс выиграть 1 миллион долларов в результате проводимой властями лотереи.
 
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