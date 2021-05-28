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Контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале
Контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 28.05.2021
Контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале
Севший на мель контейнеровоз с заглохшим двигателем удалось отбуксировать в Суэцком канале, сообщила в пятницу администрация канала. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T19:28
2021-05-28T19:28
суэцкий канал
сингапур (страна)
китай
в мире
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КАИР, 28 мая – РИА Новости. Севший на мель контейнеровоз с заглохшим двигателем удалось отбуксировать в Суэцком канале, сообщила в пятницу администрация канала.Как сказано в сообщении, глава администрации канала Усама Рабиа отметил, что за пятницу через канал прошли 68 судов в обоих направлениях общей грузоподъемностью в 3,6 миллиона тонн."Контейнеровоз Maersk Emerald, проходивший Суэцкий канал в составе северной колонны, сел на мель вследствие внезапно заглохшего двигателя и отключения инструментов навигации. Администрация канала профессионально отреагировала на ситуацию... судно было снято с мели четырьмя буксирами", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе представителя администрации Джорджа Сафвата.Судно продолжило движение после того, как его сняли с мели и экипаж смог устранить поломку. Сейчас контейнеровоз находится в районе Большого Горького озера, самой широкой части канала, для проверки технического состояния.Инцидент не повлиял на движение судов в Суэцком канале, так как на время операции северную колонну судов перенаправили на дублер канала, сообщил Рабиа.Maersk Emerald длиной в 353 метра и шириной в 48 метров ходит под флагом Сингапура, грузоподъемность судна 146 тысяч тонн, сообщает администрация канала.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.Шестого апреля греческий танкер Minerva Nike сел на мель в южной части Суэцкого канала, почти перегородив его, но судно удалось снять с мели с помощью буксиров.Ранее в мае Рабиа сообщил о планах расширить и углубить русло канала на 30-километровом участке у южного входа - со 132-го до 162-го километра. Проект предполагает расширение канала на 40 метров в восточном направлении и углубление с существующих 66 футов до 72 футов (с 20 до 22 метров), что позволит облегчить прохождение судов через канал при неблагоприятных погодных условиях, таких как сильный ветер, за счет улучшения их маневренности. Кроме этого, администрация планирует продлить на 10 километров раздвоенное русло канала на участке со 122-го до 132-го километра, что дополнительно повысит пропускную способность канала, сказал Рабиа.
https://ria.ru/20210525/kanal-1733805032.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210515/kanal-1732472723.html
https://ria.ru/20210407/sudno-1727268715.html
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суэцкий канал, сингапур (страна), китай, в мире

Контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале

19:28 28.05.2021
 
© РИА Новости / Махмуд Ахмед / Перейти в фотобанкКорабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал
Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Махмуд Ахмед
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КАИР, 28 мая – РИА Новости. Севший на мель контейнеровоз с заглохшим двигателем удалось отбуксировать в Суэцком канале, сообщила в пятницу администрация канала.
Как сказано в сообщении, глава администрации канала Усама Рабиа отметил, что за пятницу через канал прошли 68 судов в обоих направлениях общей грузоподъемностью в 3,6 миллиона тонн.
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"Контейнеровоз Maersk Emerald, проходивший Суэцкий канал в составе северной колонны, сел на мель вследствие внезапно заглохшего двигателя и отключения инструментов навигации. Администрация канала профессионально отреагировала на ситуацию... судно было снято с мели четырьмя буксирами", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе представителя администрации Джорджа Сафвата.
Судно продолжило движение после того, как его сняли с мели и экипаж смог устранить поломку. Сейчас контейнеровоз находится в районе Большого Горького озера, самой широкой части канала, для проверки технического состояния.
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Инцидент не повлиял на движение судов в Суэцком канале, так как на время операции северную колонну судов перенаправили на дублер канала, сообщил Рабиа.
Maersk Emerald длиной в 353 метра и шириной в 48 метров ходит под флагом Сингапура, грузоподъемность судна 146 тысяч тонн, сообщает администрация канала.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.
Шестого апреля греческий танкер Minerva Nike сел на мель в южной части Суэцкого канала, почти перегородив его, но судно удалось снять с мели с помощью буксиров.
Ранее в мае Рабиа сообщил о планах расширить и углубить русло канала на 30-километровом участке у южного входа - со 132-го до 162-го километра. Проект предполагает расширение канала на 40 метров в восточном направлении и углубление с существующих 66 футов до 72 футов (с 20 до 22 метров), что позволит облегчить прохождение судов через канал при неблагоприятных погодных условиях, таких как сильный ветер, за счет улучшения их маневренности. Кроме этого, администрация планирует продлить на 10 километров раздвоенное русло канала на участке со 122-го до 132-го километра, что дополнительно повысит пропускную способность канала, сказал Рабиа.
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