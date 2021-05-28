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Шоубиз
https://ria.ru/20210528/kolokolnikov-1734465998.html
Юрий Колокольников объяснил, как построить карьеру в Голливуде
Юрий Колокольников объяснил, как построить карьеру в Голливуде - РИА Новости, 28.05.2021
Юрий Колокольников объяснил, как построить карьеру в Голливуде
Юрий Колокольников в интервью для сайта PeopleTalk рассказал, как российскому актеру построить карьеру за рубежом. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T07:20
2021-05-28T07:20
кино и сериалы
новости культуры
шоубиз
юрий колокольников
знаменитости
звезды
игра престолов (сериал)
голливуд
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Юрий Колокольников в интервью для сайта PeopleTalk рассказал, как российскому актеру построить карьеру за рубежом. Он уверен, что само понятие "покорить Голливуд" на сегодняшний день устарело. "Голливуд уже давно здесь – у тебя в компьютере, на стриминговых платформах", — считает Колокольников. Тем не менее он все равно дал несколько советов актерам, мечтающим проявить себя на международном уровне. Прежде всего, по его мнению, нужно хорошо владеть английским языком. Также Колокольников убежден, что необходимо знать законы драматургии — это поможет при работе над ролью. "Большое упущение наших актерских школ, что в них артистов не учат разбирать материал, читать и понимать сценарий", — говорит актер.Юрий Колокольников сыграл в "Доводе" Кристофера Нолана, "Призрачной шестерке" Майкла Бэя, "Телохранителе киллера" Патрика Хьюза. Также его можно увидеть в сериалах "Американцы" и "Игра престолов".
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кино и сериалы, новости культуры, юрий колокольников, знаменитости, звезды, игра престолов (сериал), голливуд

Юрий Колокольников объяснил, как построить карьеру в Голливуде

07:20 28.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАктер Юрий Колокольников, исполнявший роль Стира, во время встречи с актеров сериала "Игра престолов" с поклонниками в кинотеатре парка "Музеон" в Москве
Актер Юрий Колокольников, исполнявший роль Стира, во время встречи с актеров сериала Игра престолов с поклонниками в кинотеатре парка Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Юрий Колокольников в интервью для сайта PeopleTalk рассказал, как российскому актеру построить карьеру за рубежом.
Он уверен, что само понятие "покорить Голливуд" на сегодняшний день устарело. "Голливуд уже давно здесь – у тебя в компьютере, на стриминговых платформах", — считает Колокольников. Тем не менее он все равно дал несколько советов актерам, мечтающим проявить себя на международном уровне.
Прежде всего, по его мнению, нужно хорошо владеть английским языком. Также Колокольников убежден, что необходимо знать законы драматургии — это поможет при работе над ролью.
"Большое упущение наших актерских школ, что в них артистов не учат разбирать материал, читать и понимать сценарий", — говорит актер.
Юрий Колокольников сыграл в "Доводе" Кристофера Нолана, "Призрачной шестерке" Майкла Бэя, "Телохранителе киллера" Патрика Хьюза. Также его можно увидеть в сериалах "Американцы" и "Игра престолов".
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ШоубизКино и сериалыНовости культурыЮрий КолокольниковЗнаменитостизвездыИгра престолов (сериал)Голливуд
 
 
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