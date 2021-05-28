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Абрамченко назвала последствия изменения климата для России
Абрамченко назвала последствия изменения климата для России - РИА Новости, 28.05.2021
Абрамченко назвала последствия изменения климата для России
Таяние мерзлоты, наводнения, ледяные дожди, смерчи, волны жары, засухи и инфекции являются последствиями изменения климата, которые уже отмечаются в России,... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:44
2021-05-28T11:44
2021-05-28T11:44
россия
виктория абрамченко
арктика
арктический совет
наука
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Таяние мерзлоты, наводнения, ледяные дожди, смерчи, волны жары, засухи и инфекции являются последствиями изменения климата, которые уже отмечаются в России, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая на пленарном заседании Невского международного экологического конгресса (НМЭК)."Глобальные изменения климата затрагивают все государства. Уже сейчас мы сталкиваемся с последствиями таких изменений. Это и деградация вечной мерзлоты, наводнения, масштабные ледяные дожди, появление смерчей в новых районах, волны жары и усиление засушливости, активизация природно-очаговых инфекций и насекомых-вредителей", - сказала Абрамченко.Ранее в докладе Арктического совета отмечалось, что в Арктике теплеет втрое быстрее, чем в среднем по планете.
https://ria.ru/20210524/leto-1733382332.html
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россия, виктория абрамченко, арктика, арктический совет, наука