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Россияне за три дня детского кешбэка купили туры на 700 миллионов рублей

Россияне за три дня детского кешбэка купили туры на 700 миллионов рублей - РИА Новости, 28.05.2021

Россияне за три дня детского кешбэка купили туры на 700 миллионов рублей

Российские родители за три дня программы возмещения половины средств на путевки в детские лагеря отдыха купили 21 тысячу туров на сумму 700 миллионов рублей,... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T14:34

2021-05-28T14:34

2021-05-28T14:36

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские родители за три дня программы возмещения половины средств на путевки в детские лагеря отдыха купили 21 тысячу туров на сумму 700 миллионов рублей, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.Она пояснила, что интерес к программе большой, а первая путевка была куплена на старте продаж. "Всего на текущий момент путевок приобретено на 700 миллионов рублей и в течение ближайших дней людям автоматически вернется 50 процентов от стоимости поездки — в максимуме 20 тысяч рублей", — сказала Догузова.Она отметила, что, таким образом, средняя стоимость приобретенных путевок по итогам первых трех дней составила 33 тысячи рублей. "Мы очень рады, что благодаря программе родители смогут существенно сэкономить и у многих семей этим летом появилась возможность впервые отправить в лагерь всех своих детей, и даже не на одну смену", — добавила руководитель ведомства.Догузова также уточнила, что список лагерей-участников программы постоянно растет. По последним данным, к акции присоединилось порядка 1,3 тысячи организаций, включая предложения туроператоров и агрегаторов. Их перечень доступен на сайте "мирпутешествий.рф" в разделе "Детские лагеря".Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря отдыха стартовала 25 мая, приобрести поездку можно до 31 августа, а вернуться из лагеря — вплоть до 15 сентября. По условиям акции возмещению подлежит 50 процентов стоимости оплаченных путевок, вернуть можно будет до 20 тысяч рублей, деньги будут автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней.В программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные. А родители, которые приобрели путешествие на летние смены до старта программы, с 15 июня смогут подать заявки на возмещение средств на сайте госуслуг, предъявив документы об оплате.

https://ria.ru/20210524/cashback-1733629690.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кешбэк, зарина догузова, туризм, детский отдых, туристы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)