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Папа Франциск пошутил про пристрастие бразильцев к алкоголю
Папа Франциск пошутил про пристрастие бразильцев к алкоголю - РИА Новости, 28.05.2021
Папа Франциск пошутил про пристрастие бразильцев к алкоголю
Папа Римский Франциск на встрече с бразильскими католиками в Ватикане пошутил, что те "не спасутся", потому что слишком много пьют кашасу - национальный... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:12
2021-05-28T12:12
2021-05-28T12:12
религия и мировоззрение
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Папа Римский Франциск на встрече с бразильскими католиками в Ватикане пошутил, что те "не спасутся", потому что слишком много пьют кашасу - национальный алкогольный напиток. "Вы не спасетесь. (Вы пьете) слишком много кашасы и слишком мало молитесь!", - на этих словах понтифик и все присутствовавшие рассмеялись. Видео выложил у себя в Instagram бразильский священник Жоау Виктор. Это уже не первый случай, когда папа Франциск шутит насчет пристрастия бразильцев к алкоголю. Так, в 2017 году на площади Святого Петра в Ватикане к нему подошел за благословением молодой священник со словами: "Прошу благословить бразильца". В ответ понтифик заулыбался и сказал: "Ты думаешь, кашаса - это лишь вода?".
ватикан
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папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан