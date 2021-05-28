https://ria.ru/20210528/karta-1734595860.html

Ученые составили самую большую карту распределения темной материи

Ученые составили самую большую карту распределения темной материи - РИА Новости, 28.05.2021

Ученые составили самую большую карту распределения темной материи

Ученые международной группы по изучению темной энергии (Dark Energy Survey, DES) составили самую большую на сегодняшний день карту распределения темной материи... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T14:42

2021-05-28T14:42

2021-05-28T18:04

наука

космос - риа наука

лондон

чили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152691/90/1526919024_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_69764315cc0cc33438fc0085a9ae56e3.jpg

ЛОНДОН, 28 мая — РИА Новости. Ученые международной группы по изучению темной энергии (Dark Energy Survey, DES) составили самую большую на сегодняшний день карту распределения темной материи во Вселенной, сообщается в пресс-релизе на сайте Университетского колледжа Лондона (UCL).Темная материя заполняет большую часть космического пространства. Ее можно обнаружить по гравитационному влиянию, и она недоступна для прямого наблюдения. Считается, что из обычной, привычной нам материи, Вселенная состоит лишь на пять процентов, а из темной — примерно на четверть.Команда под руководством исследователей из UCL составила новую карту. Они использовали методы искусственного интеллекта для анализа изображений 100 миллионов галактик. Подчеркивается, что она "охватывает четверть неба Южного полушария"."Большая часть материи во Вселенной — это темная материя. Это настоящее чудо — увидеть эти огромные, скрытые структуры на большой части ночного неба", — отметил соавтор работы Найл Джеффри.Он подчеркнул, что "наблюдение за этими структурами космического масштаба может помочь найти ответы на основополагающие вопросы о Вселенной".Фотографии ночного неба сделали с помощью одной из самых мощных цифровых камер в мире — астрономической фотокамеры с разрешением в 570 мегапикселей. Она установлена на телескопе Межамериканской обсерватории Серро Тололо в Чили.

https://ria.ru/20210508/kosmos-1729952102.html

https://ria.ru/20210514/vselennaya-1732282013.html

лондон

чили

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, лондон, чили