https://ria.ru/20210528/karta-1734595860.html
Ученые составили самую большую карту распределения темной материи
Ученые составили самую большую карту распределения темной материи - РИА Новости, 28.05.2021
Ученые составили самую большую карту распределения темной материи
Ученые международной группы по изучению темной энергии (Dark Energy Survey, DES) составили самую большую на сегодняшний день карту распределения темной материи... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T14:42
2021-05-28T14:42
2021-05-28T18:04
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ЛОНДОН, 28 мая — РИА Новости. Ученые международной группы по изучению темной энергии (Dark Energy Survey, DES) составили самую большую на сегодняшний день карту распределения темной материи во Вселенной, сообщается в пресс-релизе на сайте Университетского колледжа Лондона (UCL).Темная материя заполняет большую часть космического пространства. Ее можно обнаружить по гравитационному влиянию, и она недоступна для прямого наблюдения. Считается, что из обычной, привычной нам материи, Вселенная состоит лишь на пять процентов, а из темной — примерно на четверть.Команда под руководством исследователей из UCL составила новую карту. Они использовали методы искусственного интеллекта для анализа изображений 100 миллионов галактик. Подчеркивается, что она "охватывает четверть неба Южного полушария"."Большая часть материи во Вселенной — это темная материя. Это настоящее чудо — увидеть эти огромные, скрытые структуры на большой части ночного неба", — отметил соавтор работы Найл Джеффри.Он подчеркнул, что "наблюдение за этими структурами космического масштаба может помочь найти ответы на основополагающие вопросы о Вселенной".Фотографии ночного неба сделали с помощью одной из самых мощных цифровых камер в мире — астрономической фотокамеры с разрешением в 570 мегапикселей. Она установлена на телескопе Межамериканской обсерватории Серро Тололо в Чили.
https://ria.ru/20210508/kosmos-1729952102.html
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космос - риа наука, лондон, чили
ЛОНДОН, 28 мая — РИА Новости.
Ученые международной группы по изучению темной энергии (Dark Energy Survey, DES) составили самую большую на сегодняшний день карту распределения темной материи во Вселенной, сообщается в пресс-релизе на сайте Университетского колледжа Лондона
(UCL).
Темная материя заполняет большую часть космического пространства. Ее можно обнаружить по гравитационному влиянию, и она недоступна для прямого наблюдения. Считается, что из обычной, привычной нам материи, Вселенная состоит лишь на пять процентов, а из темной — примерно на четверть.
Команда под руководством исследователей из UCL составила новую карту. Они использовали методы искусственного интеллекта для анализа изображений 100 миллионов галактик. Подчеркивается, что она "охватывает четверть неба Южного полушария".
"Большая часть материи во Вселенной — это темная материя. Это настоящее чудо — увидеть эти огромные, скрытые структуры на большой части ночного неба", — отметил соавтор работы Найл Джеффри.
Он подчеркнул, что "наблюдение за этими структурами космического масштаба может помочь найти ответы на основополагающие вопросы о Вселенной".
Фотографии ночного неба сделали с помощью одной из самых мощных цифровых камер в мире — астрономической фотокамеры с разрешением в 570 мегапикселей. Она установлена на телескопе Межамериканской обсерватории Серро Тололо в Чили
.