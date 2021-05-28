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Глава Приморья поздравил с Днем пограничника заставу, где служил Карацупа
Глава Приморья поздравил с Днем пограничника заставу, где служил Карацупа - РИА Новости, 28.05.2021
Глава Приморья поздравил с Днем пограничника заставу, где служил Карацупа
Губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал на погранзаставе в районе села Полтавка, где служил знаменитый советский пограничник Никита Карацупа, и поздравил... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T05:37
2021-05-28T05:37
олег кожемяко
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал на погранзаставе в районе села Полтавка, где служил знаменитый советский пограничник Никита Карацупа, и поздравил личный состав подразделения с профессиональным праздником, сообщает правительство региона.День пограничника отмечается в России 28 мая. В этот день в 1918 году Совет народных комиссаров (СНК) РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны при ведомстве Народного комиссара по делам финансов. В 1958 году постановлением Совета министров СССР было принято решение о ежегодном праздновании 28 мая Дня пограничника.Губернатор посетил одно из старейших и заслуженных подразделений пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, где ознакомился с экспозицией техники и вооружения пограничников, посетил питомник служебных собак, осмотрел музей заставы и вручил отличившимся пограничникам грамоты.Кожемяко передал пограничникам подарки – книги о Приморье, о Владимире Арсеньеве и подвигах пограничников в Афганистане. Он поздравил служащих, членов их семей с праздником, пожелал успехов, благополучия, здоровья и отсутствия нарушений государственной границы.На заставе "Полтавка" проходил службу Герой Советского Союза, полковник пограничных войск Никита Карацупа. Он известен рейдами против нарушителей границы и созданием школы воспитания следопытов и дрессировки собак. За 20 лет службы в погранвойсках Карацупа задержал сотни нарушителей границы.
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олег кожемяко, приморский край, общество

Глава Приморья поздравил с Днем пограничника заставу, где служил Карацупа

05:37 28.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал на погранзаставе в районе села Полтавка, где служил знаменитый советский пограничник Никита Карацупа, и поздравил личный состав подразделения с профессиональным праздником, сообщает правительство региона.
День пограничника отмечается в России 28 мая. В этот день в 1918 году Совет народных комиссаров (СНК) РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны при ведомстве Народного комиссара по делам финансов. В 1958 году постановлением Совета министров СССР было принято решение о ежегодном праздновании 28 мая Дня пограничника.
Празднование Дня пограничника в России - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
01:41
День пограничника в России
Губернатор посетил одно из старейших и заслуженных подразделений пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, где ознакомился с экспозицией техники и вооружения пограничников, посетил питомник служебных собак, осмотрел музей заставы и вручил отличившимся пограничникам грамоты.
"Для меня большая честь поздравлять пограничников, находясь на территории этой легендарной заставы. Пограничная служба хорошо знакома многим приморцам. Мое детство прошло в непосредственной близости от границы, в районе первой и второй застав Иманского погранотряда. Семилетними мальчишками мы видели участников Даманских событий. Лето мы проводили в военно-спортивных лагерях "Пограничник". Мы по праву гордимся нашими пограничниками", – отметил губернатор, чьи слова приводятся в сообщении.
Кожемяко передал пограничникам подарки – книги о Приморье, о Владимире Арсеньеве и подвигах пограничников в Афганистане. Он поздравил служащих, членов их семей с праздником, пожелал успехов, благополучия, здоровья и отсутствия нарушений государственной границы.
На заставе "Полтавка" проходил службу Герой Советского Союза, полковник пограничных войск Никита Карацупа. Он известен рейдами против нарушителей границы и созданием школы воспитания следопытов и дрессировки собак. За 20 лет службы в погранвойсках Карацупа задержал сотни нарушителей границы.
 
Олег КожемякоПриморский крайОбщество
 
 
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