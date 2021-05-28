https://ria.ru/20210528/karatsupa-1734519071.html

Глава Приморья поздравил с Днем пограничника заставу, где служил Карацупа

Глава Приморья поздравил с Днем пограничника заставу, где служил Карацупа - РИА Новости, 28.05.2021

Глава Приморья поздравил с Днем пограничника заставу, где служил Карацупа

Губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал на погранзаставе в районе села Полтавка, где служил знаменитый советский пограничник Никита Карацупа, и поздравил... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T05:37

2021-05-28T05:37

2021-05-28T05:37

олег кожемяко

приморский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586486842_0:205:2913:1844_1920x0_80_0_0_971255e195955de427aae0f8b31cbac2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал на погранзаставе в районе села Полтавка, где служил знаменитый советский пограничник Никита Карацупа, и поздравил личный состав подразделения с профессиональным праздником, сообщает правительство региона.День пограничника отмечается в России 28 мая. В этот день в 1918 году Совет народных комиссаров (СНК) РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны при ведомстве Народного комиссара по делам финансов. В 1958 году постановлением Совета министров СССР было принято решение о ежегодном праздновании 28 мая Дня пограничника.Губернатор посетил одно из старейших и заслуженных подразделений пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, где ознакомился с экспозицией техники и вооружения пограничников, посетил питомник служебных собак, осмотрел музей заставы и вручил отличившимся пограничникам грамоты.Кожемяко передал пограничникам подарки – книги о Приморье, о Владимире Арсеньеве и подвигах пограничников в Афганистане. Он поздравил служащих, членов их семей с праздником, пожелал успехов, благополучия, здоровья и отсутствия нарушений государственной границы.На заставе "Полтавка" проходил службу Герой Советского Союза, полковник пограничных войск Никита Карацупа. Он известен рейдами против нарушителей границы и созданием школы воспитания следопытов и дрессировки собак. За 20 лет службы в погранвойсках Карацупа задержал сотни нарушителей границы.

https://ria.ru/20210528/prazdnik-1733934637.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег кожемяко, приморский край, общество