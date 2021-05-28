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Осужденного за геноцид Караджича перевели в тюрьму на юге Великобритании
Осужденного за геноцид Караджича перевели в тюрьму на юге Великобритании - РИА Новости, 28.05.2021
Осужденного за геноцид Караджича перевели в тюрьму на юге Великобритании
Экс-президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радован Караджич переведен 26 мая из Гааги в тюрьму на юге Великобритании, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:02
2021-05-28T12:14
доминик рааб
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
сербия
босния и герцеговина
сребреница
радован караджич
великобритания
в мире
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БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Экс-президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радован Караджич переведен 26 мая из Гааги в тюрьму на юге Великобритании, заявил РИА Новости член команды адвокатов Горан Петрониевич.Власти Великобритании сообщили в середине мая, что обеспечат повышенные меры безопасности в тюрьме для бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича для того, чтобы защитить его от возможных атак мусульман с целью возмездия за единоверцев. Ранее глава британского МИД Доминик Рааб сообщил, что осужденный за военные преступления и геноцид в Сребренице Караджич будет переведен в британскую тюрьму.Защита Караджича выступала против перевода, аргументируя это тем, что в 2010 году в британской тюрьме заключенные-мусульмане, желая отомстить за погибших в Боснии единоверцев, едва не зарезали экс-генерала армии боснийских сербов Радислава Крстича. По словам защиты, в британских тюрьмах высокий процент мусульман, и для обеспечения безопасности Караджича потребуются меры равносильные заключению в одиночную камеру."Караджич уже переведен, мы знаем, что позавчера в течение дня был доставлен в Великобританию и помещен в одну из тюрем на юге Англии", - заявил юрист-международник агентству перед началом международной конференции "Права и статус лиц, осужденных международным трибуналом по бывшей Югославии" (МТБЮ), в представительстве Россотрудничества в Сербии.В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Караджича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице, и приговорил к 40 годам заключения. Приговор оспорили и обвинение, требовавшее для подсудимого пожизненного заключения, и защита, требовавшая оправдания. Караджич вину не признал. В марте 2019 года Апелляционная палата МОМУТ (Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов) приговорила Караджича к пожизненному заключению. Апелляция Караджича на приговор была отклонена.
https://ria.ru/20190403/1552353719.html
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доминик рааб, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), сербия, босния и герцеговина, сребреница, радован караджич, великобритания, в мире

Осужденного за геноцид Караджича перевели в тюрьму на юге Великобритании

12:02 28.05.2021 (обновлено: 12:14 28.05.2021)
 
© AP Photo / ICTY, PoolЭкс-президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Радован Караджич во время суда Международного трибунала в Гааге. 24 марта 2016
Экс-президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Радован Караджич во время суда Международного трибунала в Гааге. 24 марта 2016 - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AP Photo / ICTY, Pool
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БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Экс-президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радован Караджич переведен 26 мая из Гааги в тюрьму на юге Великобритании, заявил РИА Новости член команды адвокатов Горан Петрониевич.
Власти Великобритании сообщили в середине мая, что обеспечат повышенные меры безопасности в тюрьме для бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича для того, чтобы защитить его от возможных атак мусульман с целью возмездия за единоверцев. Ранее глава британского МИД Доминик Рааб сообщил, что осужденный за военные преступления и геноцид в Сребренице Караджич будет переведен в британскую тюрьму.
Экс-президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радован Караджич - РИА Новости, 1920, 03.04.2019
3 апреля 2019, 15:26
Суд отклонил апелляцию Караджича на приговор о пожизненном заключении
Защита Караджича выступала против перевода, аргументируя это тем, что в 2010 году в британской тюрьме заключенные-мусульмане, желая отомстить за погибших в Боснии единоверцев, едва не зарезали экс-генерала армии боснийских сербов Радислава Крстича. По словам защиты, в британских тюрьмах высокий процент мусульман, и для обеспечения безопасности Караджича потребуются меры равносильные заключению в одиночную камеру.
"Караджич уже переведен, мы знаем, что позавчера в течение дня был доставлен в Великобританию и помещен в одну из тюрем на юге Англии", - заявил юрист-международник агентству перед началом международной конференции "Права и статус лиц, осужденных международным трибуналом по бывшей Югославии" (МТБЮ), в представительстве Россотрудничества в Сербии.
В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Караджича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице, и приговорил к 40 годам заключения. Приговор оспорили и обвинение, требовавшее для подсудимого пожизненного заключения, и защита, требовавшая оправдания. Караджич вину не признал. В марте 2019 года Апелляционная палата МОМУТ (Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов) приговорила Караджича к пожизненному заключению. Апелляция Караджича на приговор была отклонена.
Экс-президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Радован Караджич - РИА Новости, 1920, 07.05.2019
7 мая 2019, 15:44
Гаагский суд вынес решение о прослушивании разговоров Караджича с семьей
 
Доминик РаабФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)СербияБосния и ГерцеговинаСребреницаРадован КараджичВеликобританияВ мире
 
 
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