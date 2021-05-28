https://ria.ru/20210528/kadyrov-1734553407.html

Кадыров заявил, что СМИ пытались выставить его антагонистом Путина

Кадыров заявил, что СМИ пытались выставить его антагонистом Путина - РИА Новости, 28.05.2021

Кадыров заявил, что СМИ пытались выставить его антагонистом Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что журналисты неверно интерпретировали антиковидные меры, принимаемые в республике, пытаясь выставить его антагонистом... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:39

2021-05-28T11:39

2021-05-28T12:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

чеченская республика (чечня)

владимир путин

рамзан кадыров

общество

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ГРОЗНЫЙ, 28 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что журналисты неверно интерпретировали антиковидные меры, принимаемые в республике, пытаясь выставить его антагонистом президента России.Ранее Кадыров предложил создать комиссии в каждом районе для разъяснительной работы, связанной с вакцинацией от коронавируса, а отказавшимся после беседы от прививки предоставлять медицинскую помощь в последнюю очередь."Внесу ясность в смысл моих заявлений, потому что кое-кто из журналистов решил по-своему интерпретировать антиковидные меры, принимаемые в Чеченской Республике. В другой раз я бы и обращать внимания не стал на жалкие попытки невежд выставить меня в негативном свете, но тут налицо попытка выставить меня антагонистом Верховному главнокомандующему и, как следствие, покуситься на целостность Российской Федерации", — написал Кадыров в Telegram.По его словам, вакцинация — необходимый и единственный шаг, чтобы избежать новой волны заражения коронавирусом. В случае наступления она будет гораздо опаснее и продолжительнее двух предыдущих и поэтому придется принимать более жесткие меры."Поэтому нет ничего странного в том, что я критично отношусь к убежденным антипрививочникам. Один такой скептик может дать толчок третьей волне в республике и стать причиной смерти сотен людей", — отметил Кадыров.Кадыров добавил, что, называя себя пехотинцем Путина, говорит в прямом смысле этого слова. "Не будь он даже президентом, ради исполнения его приказа, ради долга перед ним я готов проползти тысячи километров в любом направлении и выполнить приказ любой сложности", — резюмировал глава Чечни.За минувшие сутки в России выявили 9252 новых случая коронавируса, на Чечню приходятся девять из них.Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 5 044 459 случаев COVID-19, жертвами болезни стали 120 406 человек. Выздоровели 4 661 234 пациента.

https://ria.ru/20210517/kadyrov-1732713870.html

https://ria.ru/20210526/vaktsinatsiya-1734309222.html

https://ria.ru/20210506/kadyrov-1731309790.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, чеченская республика (чечня), владимир путин, рамзан кадыров, общество