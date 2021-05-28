https://ria.ru/20210528/izbienie-1734641073.html

Прокурор потребовал возбудить дело после избиения школьника под Калининградом

Прокурор потребовал возбудить дело после избиения школьника под Калининградом - РИА Новости, 28.05.2021

Прокурор потребовал возбудить дело после избиения школьника под Калининградом

Прокурор Черняховска потребовал возбудить уголовное дело по факту жестокого избиения 14-летнего школьника его 17-летним знакомым на улице, сообщила пресс-служба РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T17:39

2021-05-28T17:39

2021-05-28T17:46

калининградская область

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Прокурор Черняховска потребовал возбудить уголовное дело по факту жестокого избиения 14-летнего школьника его 17-летним знакомым на улице, сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.Видео, на котором один подросток жестоко избивает другого и не останавливается, даже когда тот лежит на земле без движения, попало в соцсети. По данным СМИ, удары наносит сын депутата черняховского окружного совета."Прокурор города Черняховска внёс требование в органы полиции о незамедлительном возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему", - говорится в сообщении.Отмечается, что в прокуратуру области из правоохранительных органов поступило сообщение о том, что 22 мая в Черняховске несовершеннолетнему были причинены телесные повреждения. До настоящего времени по данному факту не было принято решение о возбуждении уголовного дела при наличии достаточных признаков состава преступления. Прокурор Черняховска внёс требование в органы полиции о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).Уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко сообщила РИА Новости, что в курсе ситуации, однако обращений в аппарат омбудсмена поэтому инциденту не поступало.

https://ria.ru/20210526/altay-1733960933.html

калининградская область

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калининградская область, происшествия