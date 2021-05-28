https://ria.ru/20210528/investitsii-1734628115.html

Воронежская область получит 4,5 миллиарда рублей инвестиций

Воронежская область получит 4,5 миллиарда рублей инвестиций - РИА Новости, 28.05.2021

Воронежская область получит 4,5 миллиарда рублей инвестиций

Объем дополнительных инвестиций в экономику Воронежской области составит почти 4,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального заксобрания. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T17:00

2021-05-28T17:00

2021-05-28T17:00

воронежская область

владимир нетесов

фонд развития моногородов

воронежская областная дума

верхнемамонский район

воронежская область

острогожский район

бобровский район

экономика

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ВОРОНЕЖ, 26 апр - РИА Новости. Объем дополнительных инвестиций в экономику Воронежской области составит почти 4,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.Депутаты Воронежской областной думы внесли изменения в приложение к региональному закону "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области". Решение было принято в ходе 11 заседания парламента."Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию и общее снижение деловой активности, в Воронежской области продолжается планомерное формирование комфортного инвестиционного климата. Депутатский корпус утвердил включение еще трех инвестпроектов агропромышленной направленности в перечень особо значимых. Объем инвестиций в экономику региона в рамках проектов составит почти 4,5 миллиарда рублей. Будет создано почти 450 новых рабочих мест. Всего при областной поддержке сегодня реализуется 71 особо значимый инвестиционный проект на общую сумму 247,8 миллиарда рублей. По итогам прошлого года такие проекты дали региону 1400 новых рабочих мест", – сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Перечень особо значимых проектов был дополнен проектом по строительству современного плодохранилища, системы капельного орошения и закладки молодого сада в Острогожском районе. Срок его реализации – до 2026 года, а объем инвестиций – более 910 милионов рублей. Кроме того, на меры господдержки теперь может рассчитывать инвестпроект по строительству молочного комплекса на 2200 дойных коров в Верхнемамонском районе со сроком реализации до 2030 года и объемом инвестиций 1,4 миллиарда рублей. В Бобровском районе также к 2030 году появится новый сыродельный завод мощностью 450 тонн в сутки. Объемом инвестиций в этот проект составляет более 2 миллиарда рублей.Как отмечает облдума, на сегодняшний день совместные усилия, предпринимаемые исполнительной и законодательной властью Воронежской области, позволяют региону занимать лидирующие места по объемам частных вложений в экономику. В 2020 году область по объему привлеченных инвестиций занимала третье место в Центральном федеральном округе. В экономику региона пришло 258,5 миллиарда рублей частных инвестиций. В области стартовал ряд новых крупных инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций по ним составит свыше 9 миллиардов рублей, появится более 1200 новых рабочих мест.Для стимулирования частной инвестиционной активности через систему мер региональной господдержки в области было выделено 1,4 миллиарда рублей. В 2020 году завершено создание инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Павловск". Для этого были привлечены 960 миллиона рублей из Фонда развития моногородов. Разрабатываются новые меры господдержки модернизации промышленных предприятий. Около 1,2 миллиарда рублей в текущем году будет направлено из бюджета региона на развитие инфраструктуры ОЭЗ "Центр" и индустриального парка "Масловский".

https://ria.ru/20210527/koronavirus-1734426981.html

https://ria.ru/20210427/tsentr-1730209930.html

https://ria.ru/20210423/zakon-1729634073.html

верхнемамонский район

воронежская область

острогожский район

бобровский район

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владимир нетесов, фонд развития моногородов, воронежская областная дума, верхнемамонский район, воронежская область, острогожский район, бобровский район, экономика