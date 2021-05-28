https://ria.ru/20210528/gretsiya-1734608493.html

В Греции ввели новые правила отдыха на пляжах

В Греции ввели новые правила отдыха на пляжах - РИА Новости, 28.05.2021

В Греции ввели новые правила отдыха на пляжах

Власти Греции определили правила нахождения отдыхающих на пляжах, сообщает Express. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T18:01

2021-05-28T18:01

2021-05-28T18:01

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отдых на море

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Власти Греции определили правила нахождения отдыхающих на пляжах, сообщает Express.Чтобы повысить безопасность туристов, чиновники предписывают устанавливать пляжные зонтики и шезлонги на расстоянии не менее четырех метров друг от друга. Кроме того их должны регулярно дезинфицировать.Сотрудники пляжных баров и весь персонал, работающий на курортах, обязаны постоянно носить маски в общественных местах и ​​проходить тестирование на COVID-19 перед работой.Кроме того, музыка в пляжных барах, а также в кафе и ресторанах не должна быть настолько громкой, чтобы гости повышали голос. Это, как предупреждают власти, может привести к распространению большего количества частиц по воздуху.Вместе с мерами социального дистанцирования на побережье, Греция также вводит строгие правила использования масок на всей территории страны. Этот предмет защиты необходимо носить во всех общественных местах, причем как в помещениях, так и на открытом воздухе.Специально для туристов чиновники поясняют: "Вы должны быть в маске в самолете, автобусе, поезде или пароме, а также в аэропортах".

https://ria.ru/20210516/gretsiya-1732348434.html

https://ria.ru/20210528/novgorod-1733689850.html

https://ria.ru/20210524/kipr-1733169612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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