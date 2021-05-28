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Туризм
https://ria.ru/20210528/gretsiya-1734608493.html
В Греции ввели новые правила отдыха на пляжах
В Греции ввели новые правила отдыха на пляжах - РИА Новости, 28.05.2021
В Греции ввели новые правила отдыха на пляжах
Власти Греции определили правила нахождения отдыхающих на пляжах, сообщает Express. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T18:01
2021-05-28T18:01
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Власти Греции определили правила нахождения отдыхающих на пляжах, сообщает Express.Чтобы повысить безопасность туристов, чиновники предписывают устанавливать пляжные зонтики и шезлонги на расстоянии не менее четырех метров друг от друга. Кроме того их должны регулярно дезинфицировать.Сотрудники пляжных баров и весь персонал, работающий на курортах, обязаны постоянно носить маски в общественных местах и ​​проходить тестирование на COVID-19 перед работой.Кроме того, музыка в пляжных барах, а также в кафе и ресторанах не должна быть настолько громкой, чтобы гости повышали голос. Это, как предупреждают власти, может привести к распространению большего количества частиц по воздуху.Вместе с мерами социального дистанцирования на побережье, Греция также вводит строгие правила использования масок на всей территории страны. Этот предмет защиты необходимо носить во всех общественных местах, причем как в помещениях, так и на открытом воздухе.Специально для туристов чиновники поясняют: "Вы должны быть в маске в самолете, автобусе, поезде или пароме, а также в аэропортах".
https://ria.ru/20210516/gretsiya-1732348434.html
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куда можно лететь, отдых на море, пляжи, туристы, отдых, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, греция

В Греции ввели новые правила отдыха на пляжах

18:01 28.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПляж на побережье Эгейского моря. Греция, Халкидики, полуостров Кассандра
Пляж на побережье Эгейского моря. Греция, Халкидики, полуостров Кассандра - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Власти Греции определили правила нахождения отдыхающих на пляжах, сообщает Express.
Чтобы повысить безопасность туристов, чиновники предписывают устанавливать пляжные зонтики и шезлонги на расстоянии не менее четырех метров друг от друга. Кроме того их должны регулярно дезинфицировать.
Сотрудники пляжных баров и весь персонал, работающий на курортах, обязаны постоянно носить маски в общественных местах и ​​проходить тестирование на COVID-19 перед работой.
Кроме того, музыка в пляжных барах, а также в кафе и ресторанах не должна быть настолько громкой, чтобы гости повышали голос. Это, как предупреждают власти, может привести к распространению большего количества частиц по воздуху.
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